REAKCIJE NAKON UTAKMICE Gvardiol: "Nije ništa gotovo, trebamo se regenerirati i idemo dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je započela nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L, odigranoj u Dallasu, Engleska je nakon uzbudljivih 90 minuta svladala Hrvatsku rezultatom 4:2.

Izabranici Zlatka Dalića imali su dobar period igre u prvom poluvremenu, no nastavak susreta donio je veliki pad u igri Vatrenih. Englezi su to znali iskoristiti te su u drugom dijelu nametnuli snažan pritisak, preokrenuli ritam utakmice i na kraju zasluženo stigli do pobjede.

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Problemi iz prekida ponovno došli do izražaja

Nakon utakmice posebno se isticao problem hrvatske obrane kod prekida. Stručni HRT-ov komentator Tomislav Ivković bio je izravan u analizi.

"Svaki nam je protivnički prekid pola gola, moramo se zamisliti zašto", poručio je Ivković.

Sličnog je mišljenja bio i Anton Samovojska, koji je upozorio kako ovo nije prvi put da Hrvatska ima problema u takvim situacijama.

"Nama ovo nije prvi put da su nam prekidi problem. Neviđena je sreća što nas je Livaković držao na jednom golu razlike početkom drugog poluvremena, svaki njihov ulazak u kazneni prostor mogao je završiti pogotkom, to je bio neviđen pritisak", rekao je Samovojska.

Samovojska: "Nakon drugog gola morali smo biti u prednosti"

Samovojska je posebno istaknuo pad Hrvatske nakon drugog postignutog pogotka, smatrajući da je reprezentacija u tom trenutku morala preuzeti kontrolu nad susretom.

"Kad smo iz toga košmara nekako izišli, opet nismo igrali dobro kao u prvome dijelu, što mi je neshvatljivo. Mi smo nakon svog drugog gola trebali biti u velikoj prednosti, a ne ovako neshvatljivo pasti", dodao je.

Dalić: "Drugo poluvrijeme odigrali smo jako loše"

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon susreta nije skrivao nezadovoljstvo igrom svoje momčadi u nastavku.

"Drugo smo poluvrijeme odigrali jako loše, u prvome smo imali dva prekida i dva gola, dobro smo stajali, ali neke stvari nismo dobro odradili. Nakon trećeg gola bilo se teško vratiti u igru", rekao je Dalić.

Dodao je kako je Hrvatska imala problema u zadnjoj liniji.

"Ne mogu sad puno komentirati, bila je slaba rotacija u zadnjem redu, nismo bili dobri", zaključio je hrvatski izbornik.

Tuchel zadovoljan reakcijom Engleske

Engleski izbornik Thomas Tuchel bio je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad reagirala nakon slabijeg prvog poluvremena.

"Težak protivnik, mučili smo se u prvome poluvremenu, a u sjajnom drugom poluvremenu s puno energije zaslužili smo pobjedu, sretan sam zbog navijača", rekao je Tuchel.

Priznao je da Engleska nakon vodstva nije najbolje reagirala, ali je pohvalio karakter svoje momčadi.

"Drago mi je što smo izbacili lošije prvo poluvrijeme iz sustava i na kraju zasluženo pobijedili. Bili smo malo prepasivni nakon zabijanja gola, dvaput su kaznili naše povlačenje, koje nije u karakteru naše momčadi, ali reakcija nam je na kraju bila izvrsna i odlično smo se vratili", zaključio je engleski izbornik.

Gvardiol nakon poraza: "Nije ništa gotovo, idemo dalje"

Joško Gvardiol nije skrivao razočaranje nakon utakmice, istaknuvši kako Hrvatska nije bila na potrebnoj razini, osobito zbog pada koncentracije početkom drugog poluvremena.

"Sigurno da nije dobro. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, a znamo kvalitetu engleske reprezentacije. Jednostavno nije bilo dovoljno, pogotovo je loš manjak koncentracije kod pogotka na početku drugog poluvremena. Imamo još dvije utakmice, nije ništa gotovo, trebamo se regenerirati i idemo dalje", rekao je Gvardiol.

S druge strane, Harry Kane naglasio je kako je Engleska u drugom dijelu podigla intenzitet i preuzela kontrolu nad utakmicom.

"Dva potpuno različita poluvremena. Razočaran sam kako smo primili golove. Trener je na poluvremenu rekao – ako izgubimo, izgubit ćemo na svoj način. Podignuo nas je, morali smo biti agresivniji bez lopte, pojačali smo intenzitet. Drugo je poluvrijeme bilo na razini, kontrolirali smo igru, mogli smo zabiti i više, ali tri boda su tu, to je najvažnije", poručio je Kane.