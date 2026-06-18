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Engleski navijači u Splitu bučno proslavili pobjedu nad Hrvatskom

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Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, izgubivši u prvom ogledu od Engleske.

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Pobjedu svoje reprezentacije bučno su proslavili brojni engleski turisti koji su se okupili u Marmontovoj ulici u Splitu. Uz pjesmu, navijanje i slavlje, centar grada nakratko je bio u znaku engleskih navijačkih boja.

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Atmosferu iz Marmontove zabilježila je Laura Kovačević.

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