Engleski navijači u Splitu bučno proslavili pobjedu nad Hrvatskom

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, izgubivši u prvom ogledu od Engleske.
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Pobjedu svoje reprezentacije bučno su proslavili brojni engleski turisti koji su se okupili u Marmontovoj ulici u Splitu. Uz pjesmu, navijanje i slavlje, centar grada nakratko je bio u znaku engleskih navijačkih boja.
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Atmosferu iz Marmontove zabilježila je Laura Kovačević.
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