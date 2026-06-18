Engleski navijači u Splitu bučno proslavili pobjedu nad Hrvatskom

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, izgubivši u prvom ogledu od Engleske.

Pobjedu svoje reprezentacije bučno su proslavili brojni engleski turisti koji su se okupili u Marmontovoj ulici u Splitu. Uz pjesmu, navijanje i slavlje, centar grada nakratko je bio u znaku engleskih navijačkih boja.

Atmosferu iz Marmontove zabilježila je Laura Kovačević.