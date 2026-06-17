Ovo je sastav Hrvatske za Englesku

Hrvatska večeras od 22 sata protiv Engleske otvara Svjetsko prvenstvo, a prema najavama izbornika, Vatreni bi u toj utakmici trebali zaigrati u sustavu 3-4-2-1, piše T-portal.

Takav rasplet ne bi bio iznenađenje jer je Hrvatska upravo u toj formaciji igrala tri zahtjevne pripremne utakmice - protiv Brazila, Belgije i Kolumbije.

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Ako izbornik ne sprema veliko iznenađenje, osnovne konture početne postave već se mogu prilično jasno nazrijeti. Najmanje dvojbi ima u zadnjoj liniji i na vratima.

Na golu se očekuje Dominik Livaković, dok bi stopersku trojku trebali činiti Josip Šutalo, Luka Vušković i Joško Gvardiol. Na bočnim pozicijama u sustavu s trojicom stopera najizgledniji su Josip Stanišić desno i Ivan Perišić lijevo.

U sredini terena glavna uloga, kao i toliko puta dosad, pripada Luki Modriću. Upravo se tih sedam mjesta u ovom trenutku čini najčvršćima u projekciji hrvatske jedanaestorke za veliki dvoboj protiv Engleza.

Mateo Kovačić donedavno se činio vrlo upitnim za početnu postavu, no trenutačno izgleda da bi ipak mogao krenuti od prve minute kao Modrićev partner u sredini. Ispred njih bi, u ulogama dvije 'desetke', trebali djelovati Petar Sučić i Martin Baturina, koji je posljednjih mjeseci jedan od najvećih dobitnika u reprezentaciji.

U napadu čini se da je situacija sve jasnija. Konkurencija je kvalitetna i tijekom turnira može se očekivati rotacija, ali prema informacijama iz hrvatskog tabora, Petar Musa najbliži je mjestu startera protiv Engleske.

Za Musu bi to bila posebna utakmica jer bi u vrhu napada trebao krenuti upravo u Dallasu, gradu u kojem redovito igra, zabija i uživa vrlo dobar status. Ako izbornik ne priprema veliko iznenađenje, hrvatska početna jedanaestorka za Englesku poprima vrlo jasne obrise.

Očekivana postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - Sučić, Baturina - Musa.