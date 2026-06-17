Roditelji zgroženi prizorima s obiteljskog festivala, direktorica TZ-a uputila ispriku

Predstava francuskog ansambla CIE LPM, izvedena 12. lipnja u sklopu Festivala uličnih čarobnjaka (FUČ) u Taru i Vabrigi, izazvala je burne reakcije dijela publike nakon što su se na društvenim mrežama pojavile snimke koje su roditelji i posjetitelji ocijenili neprimjerenima za djecu i obiteljsko okruženje.

Među prvima se oglasio saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, koji je festival nazvao "skandaloznim, degutantnim i izopačenim" te najavio da će tražiti reakciju nadležnih institucija i pravobraniteljice za djecu.

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– Ovo nisu snimke ni za 18+! Skandalozno, degutantno, izopačeno… I ako mislite da pretjerujemo, pogledajte što hrvatski građani financiraju javnim novcem i kakve scene se djeci u Istri prikazuju pod krinkom "dječje predstave" – napisao je Grmoja na Facebooku.

U nastavku je ustvrdio da su se tijekom izvedbe "mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, umjetna spolovila i različiti sadržaji potpuno neprimjereni djeci koja su prisustvovala predstavi i koja su bila pozvana na nju".

– Postavljam jednostavno pitanje: zašto se ovakvi sadržaji financiraju javnim novcem? – upitao je.

Nakon što su se u medijima i na društvenim mrežama proširile snimke predstave "Piti Peta Hofen Show", reagirala je direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga Sanja Žužić, koja je uputila javnu ispriku posjetiteljima.

– Poštovani posjetitelji i javnosti, nakon predstave "Piti Peta Hofen Show" francuskog ansambla CIE LPM, održane 12. lipnja u sklopu Festivala uličnih čarobnjaka u Taru i Vabrigi, želim se osobno, kao direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga, te u ime Turističke zajednice iskreno ispričati svim posjetiteljima, a posebno roditeljima i djeci, koji su se tijekom izvedbe osjećali neugodno ili smatraju da pojedini dijelovi programa nisu bili primjereni obiteljskom okruženju i dječjoj publici – poručila je.

Istaknula je kako razumije razočaranje i negodovanje dijela publike.

– Smatram da je važno jasno reći kako pojedini dijelovi navedene predstave, prema mom mišljenju i s obzirom na reakcije javnosti, nisu bili primjereni kontekstu obiteljskog festivala koji u velikom broju posjećuju djeca i njihove obitelji – navela je.

Naglasila je i da Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga nije organizator festivala niti sudjeluje u odabiru izvođača i programa.

– Za organizaciju i selekciju sadržaja zadužena je Udruga Čarobnjakov šešir iz Pule, s kojom smo kroz godine ostvarili uspješnu suradnju temeljenu na međusobnom povjerenju i brojnim kvalitetno realiziranim projektima. Upravo zbog tog dugogodišnjeg pozitivnog iskustva nije postojala nikakva naznaka da bi pojedini dijelovi izvedbe mogli izazvati ovakve reakcije publike – istaknula je.

Dodala je kako su sve reakcije javnosti shvatili ozbiljno.

– Sve primjedbe i reakcije javnosti shvatili smo vrlo ozbiljno. U budućnosti ćemo, u suradnji s organizatorima manifestacija koje podržavamo, dodatno inzistirati na jasnijem uvidu u sadržaj programa kako bismo osigurali da bude usklađen s karakterom događanja, prostorom u kojem se održava i publikom kojoj je namijenjen.

Poduzet ćemo dodatne korake kako bismo bili sigurni da se slična situacija neće ponoviti – poručila je Žužić.

Festival uličnih čarobnjaka, poznat pod nazivom FUČ, predstavljen je kao međunarodni festival profesionalnih umjetnika i skupina koje djeluju izvan institucionaliziranih i komercijalnih kazališta i cirkusa. Na službenim stranicama festivala ističe se da je riječ o manifestaciji otvorenoj svim generacijama.

– Sav program je besplatan i namijenjen je širokoj publici, od najmlađih do najstarijih, od domaćih do stranih posjetitelja – stoji na službenim stranicama festivala.