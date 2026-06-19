Hrvatska na čelu europske AI revolucije: Projekt " AI Navigators: Empowering Teachers for the AI Era" mijenja način na koji učimo

Nakon uspješnog pokretanja europskog Erasmus projekta "AI Navigatori", radna skupina projekta održala je niz intenzivnih sastanaka i radionica potvrđujući vodeću ulogu hrvatskih stručnjaka u oblikovanju budućnosti obrazovanja. Cilj je jasan: pripremiti profesore i edukatore diljem Europe za izazove i mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija u svakodnevnu nastavu.

Hrvatski tim, predvođen organizacijom Erasmus Courses Croatia / Adult Education Center Maksima, preuzeo je inicijativu u kreiranju inovativnih metodologija, pozicionirajući nas kao predvodnike digitalne transformacije europskog obrazovnog sustava.

Ekspertiza iz Hrvatske putuje Europom

Jedan od ključnih koraka u ovoj misiji nedavno je realiziran u Sofiji, gdje je naša nastavnica Mirjana Gaćina Bilin održala niz predavanja i radionica. Njezina uloga u ovom projektu nije slučajna; kao dugogodišnja, stalna i iznimno cijenjena predavačica u Erasmus Courses Croatia, Mirjana Gaćina Bilin donijela je bogato iskustvo u implementaciji suvremenih tehnologija u učionice. U Sofiji je s međunarodnim kolegama podijelila konkretne alate za primjenu AI tehnologija, dokazujući da hrvatska pedagogija postavlja svjetske trendove.

Uz nju, projektom su obuhvaćeni i brojni drugi predani nastavnici iz Hrvatske koji svojim radom doprinose inovaciji:

Suzana Čajić – I. gimnazija Split

– I. gimnazija Split Nataša Pivačić Kusić – Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split

– Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split Suzana Biljaka – Medicinska škola Dubrovnik

– Medicinska škola Dubrovnik Dora Riha– Gimnazija Dubrovnik

Zajednička europska snaga

Uspjeh ovog projekta temelji se na snažnom partnerstvu institucija koje dijele istu viziju digitalno kompetentne Europe. Uz našu organizaciju, projekt "AI Navigatori" čine i naši partneri:

Samostoen sindikat za obrazovanie, nauka i kultura na Republika Makedonija (Sjeverna Makedonija)

(Sjeverna Makedonija) Sindikat Obrazovanie Podkrepa (Bugarska)

(Bugarska) NATSIONALNA SHKOLA PO MENIDZHMANT (Bugarska)

(Bugarska) Koučing centar (Srbija)

(Srbija) Svetoslava Stoyanova – NMCT(Belgija)

Pokretanje lavine napretka

Ono što je započelo kao projekt, sada poprima razmjere prave mreže znanja. Razmjena iskustava između hrvatskih edukatora i njihovih europskih kolega stvara lavinu napretka koja se ne može zaustaviti. Ovo nije samo teorija – ovo je prijenos vještina koji direktno utječe na kvalitetu nastave u školama diljem kontinenta.

Poziv edukatorima: Postanite dio promjene

Projekt "AI Navigatori" nastavlja širiti svoje kapacitete i mrežom povezivati sve one koji žele iskoristiti potencijal umjetne inteligencije za unaprjeđenje vlastitog rada.

Pozivamo sve zainteresirane edukatore, profesore i stručnjake u obrazovanju da nam se pridruže u ovoj misiji.

Detalje o projektu ''AI Navigators'' i dostupnim materijalima potražite na službenoj web stranici te na Facebook i Instagram kanalima projekta.

𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛] 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑦 𝑢𝑠𝑒 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖n.

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