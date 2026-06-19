Hrvatska na čelu europske AI revolucije: Projekt " AI Navigators: Empowering Teachers for the AI Era" mijenja način na koji učimo

Nakon uspješnog pokretanja europskog Erasmus projekta "AI Navigatori", radna skupina projekta održala je niz intenzivnih sastanaka i radionica potvrđujući vodeću ulogu hrvatskih stručnjaka u oblikovanju budućnosti obrazovanja. Cilj je jasan: pripremiti profesore i edukatore diljem Europe za izazove i mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija u svakodnevnu nastavu.
Hrvatski tim, predvođen organizacijom Erasmus Courses Croatia / Adult Education Center Maksima, preuzeo je inicijativu u kreiranju inovativnih metodologija, pozicionirajući nas kao predvodnike digitalne transformacije europskog obrazovnog sustava.
Ekspertiza iz Hrvatske putuje Europom
Jedan od ključnih koraka u ovoj misiji nedavno je realiziran u Sofiji, gdje je naša nastavnica Mirjana Gaćina Bilin održala niz predavanja i radionica. Njezina uloga u ovom projektu nije slučajna; kao dugogodišnja, stalna i iznimno cijenjena predavačica u Erasmus Courses Croatia, Mirjana Gaćina Bilin donijela je bogato iskustvo u implementaciji suvremenih tehnologija u učionice. U Sofiji je s međunarodnim kolegama podijelila konkretne alate za primjenu AI tehnologija, dokazujući da hrvatska pedagogija postavlja svjetske trendove.
Uz nju, projektom su obuhvaćeni i brojni drugi predani nastavnici iz Hrvatske koji svojim radom doprinose inovaciji:
- Suzana Čajić– I. gimnazija Split
- Nataša Pivačić Kusić– Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split
- Suzana Biljaka– Medicinska škola Dubrovnik
- Dora Riha– Gimnazija Dubrovnik
Zajednička europska snaga
Uspjeh ovog projekta temelji se na snažnom partnerstvu institucija koje dijele istu viziju digitalno kompetentne Europe. Uz našu organizaciju, projekt "AI Navigatori" čine i naši partneri:
- Samostoen sindikat za obrazovanie, nauka i kultura na Republika Makedonija (Sjeverna Makedonija)
- Sindikat Obrazovanie Podkrepa(Bugarska)
- NATSIONALNA SHKOLA PO MENIDZHMANT(Bugarska)
- Koučing centar (Srbija)
- Svetoslava Stoyanova – NMCT(Belgija)
Pokretanje lavine napretka
Ono što je započelo kao projekt, sada poprima razmjere prave mreže znanja. Razmjena iskustava između hrvatskih edukatora i njihovih europskih kolega stvara lavinu napretka koja se ne može zaustaviti. Ovo nije samo teorija – ovo je prijenos vještina koji direktno utječe na kvalitetu nastave u školama diljem kontinenta.
Poziv edukatorima: Postanite dio promjene
Projekt "AI Navigatori" nastavlja širiti svoje kapacitete i mrežom povezivati sve one koji žele iskoristiti potencijal umjetne inteligencije za unaprjeđenje vlastitog rada.
Pozivamo sve zainteresirane edukatore, profesore i stručnjake u obrazovanju da nam se pridruže u ovoj misiji.
Detalje o projektu ''AI Navigators'' i dostupnim materijalima potražite na službenoj web stranici te na Facebook i Instagram kanalima projekta.
𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛] 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑦 𝑢𝑠𝑒 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖n.
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