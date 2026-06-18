Zaboravite gužve i traženje parkinga: od centra Splita do Žnjana ovog ljeta možete i morskim putem, a u naredna tri dana vožnja ima humanitarnu notu

Centar grada ovog je ljeta dobio praktičnu, brzu i atraktivnu morsku vezu prema Žnjanu. NERA taxi boat povezuje Matejušku i najpopularniju splitsku plažu Žnjan, a vožnja morem idealna je alternativa gradskim gužvama, vrućini i potrazi za parkingom.

Ljeto u Splitu ima svoje čari, ali i svoje male svakodnevne izazove. Tko je barem jednom pokušao doći do plaže usred sezone, dobro zna što znače gužve na cestama, potraga za slobodnim parkirnim mjestom i vrućina koja put do mora često učini napornijim nego što bi trebao biti.

Upravo zato NERA taxi boat donosi jednostavno i drugačije rješenje: umjesto autom, autobusom ili taksijem, do Žnjana se može stići morem.

Riječ je o brodskoj liniji koja povezuje Matejušku, odnosno početak Zapadne obale, i plažu Žnjan, a zamišljena je kao praktičan, brz i ugodan način dolaska do jedne od najpopularnijih splitskih plaža.

Putovanje postaje dio doživljaja

Ono što ovu uslugu razlikuje od klasičnog prijevoza nije samo brzina, nego i doživljaj. Umjesto čekanja u koloni, putnici uživaju u vožnji morem, pogledu na splitsku obalu i osjećaju da je put do plaže već mali ljetni izlet.

NERA taxi boat posebno je zanimljiv obiteljima s djecom, turistima koji borave u centru grada, ali i Splićanima koji žele izbjeći prometne gužve i do Žnjana stići opuštenije. Za mnoge će ovo biti i najljepši način da gostima pokažu grad iz druge perspektive, s mora.

Zamišljen kao hop on, hop off morska veza, NERA taxi boat omogućuje jednostavan dolazak do Žnjana i povratak prema centru grada. Cijena vožnje u jednom smjeru iznosi 10 eura za odrasle, dok je povratna karta 18 eura. Za djecu karta u jednom smjeru iznosi 8 eura, a povratna 16 eura. Usluga se može rezervirati online.

U naredna tri dana vožnja ima i posebnu humanitarnu notu. NERA taxi boat vozit će u sklopu akcije Županijske lige protiv raka “Bradata vožnja Željana Rakele”, a cjelokupan prihod od vožnji bit će doniran za ovu plemenitu svrhu.

Koncept je jednostavan: preskočiti promet, ukrcati se na brod i do Žnjana stići morskim putem. Na društvenim mrežama NERA ističe upravo tu prednost: “avoid traffic, go by sea”, odnosno izbjegnite promet i krenite morem.

Polasci i povratci sa Žnjana usklađeni su tijekom dana, a brod vozi svakih sat i pol, počevši od 8 sati. Zadnji brod sa Žnjana kreće u 19:30.

Rezervacije i dodatne informacije dostupne su na stranici nerasplitznjan.com te na njihovim društvenim mrežama: instagram.com/nera_splitznjan.