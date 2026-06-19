Splitska policija 'diže' drastične kontrole ovog vikenda: Posebna meta su ovi vozači

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u danima nadolazećeg vikenda nastavljaju s pojačanim aktivnostima kontrole i nadzora cestovnog prometa na području cijele županije. U cilju preventivnog djelovanja, sprječavanja i sankcioniranja najtežih prometnih prekršaja, posebna pozornost bit će usmjerena na ponavljače, koji svojim ponašanjem i neodgovornim sudjelovanjem u prometu ugrožavaju sebe i druge sudionike.

Također, policijski službenici će biti usmjereni prema vozačima koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola i droga, unatoč izrečenim zabranama i ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila.

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Sve sudionike u prometu pozivamo na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, kako bi zajedno doprinijeli sigurnosti svih sudionika u prometu. Ne upravljajte vozilom ako ste konzumirali alkohol ili droge. Vozače posebno upozoravamo da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na cestama.

Budite pažljiv i odgovoran vozač, brinite o sebi i drugima u prometu! - priopćili su iz PU SD.