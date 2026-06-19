VIDEO 'Pao' 23-godišnjak u Dugopolju: Pogledajte gdje je u vozilu skrivao više od kilograma kokaina

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U realizaciji slučaja sudjelovali su i policijski službenici Postaje prometne policije Split, koji su u srijedu, 17. lipnja 2026. godine, u večernjim satima na području Dugopolja zaustavili vozilo kojim je upravljao osumnjičeni.

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Tijekom kontrole javila se sumnja da muškarac u vozilu skriva drogu, zbog čega je angažiran policijski službenik–vodič službenog psa. Pas za detekciju droga reagirao je na prisutnost opojnih sredstava u vozilu.

Naknadnim pregledom i pretragom vozila, policijski službenici su u prostoru za zračni jastuk ispred suvozačkog sjedala pronašli paket omotan crnom samoljepljivom trakom. U njemu se nalazilo ukupno 1.121 gram kokaina.

Osumnjičeni je uhićen i priveden, a tom prilikom oduzeti su mu mobitel i novac.

Prema procjenama, preprodajom oduzete droge bila bi ostvarena protupravna imovinska korist veća od 100 tisuća eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 23-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.