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Jeste li izgubili ključ? Pronađen 'kraj Šakića', traži se vlasnik

Podijelite objavu kako bi ključ što prije došao do vlasnika

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4). 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naš čitatelj pronašao je ključ.

- U Velebitskoj ulici u Splitu, kod gumare Šakić pronađen je ključ od motocikla marke Honda - napisao nam je.

Vlasnik se traži, a moli se osoba kojoj ključ pripada da se javi na +395 994368542. 

Podijelite objavu kako bi ključ što prije došao do vlasnika.

 

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