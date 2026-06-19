Jeste li izgubili ključ? Pronađen 'kraj Šakića', traži se vlasnik

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

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Naš čitatelj pronašao je ključ.

- U Velebitskoj ulici u Splitu, kod gumare Šakić pronađen je ključ od motocikla marke Honda - napisao nam je.

Vlasnik se traži, a moli se osoba kojoj ključ pripada da se javi na +395 994368542.

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