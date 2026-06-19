Ribarska fešta u Kaštel Kambelovcu: Vraća se omiljena ljetna večer uz more i glazbu

Nakon dužeg vremena, u Kaštel Kambelovac vraća se omiljena Ribarska fešta koja će se održati u nedjelju, 21. lipnja, s početkom u 20:00 sati.

U organizaciji Udruge Grafulin, posjetitelje očekuje prava dalmatinska večer uz domaću gastronomsku ponudu, mirise svježe pripremljene ribe, ugodno druženje i bogat zabavni program.

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Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Bravo Band, koji će svojim repertoarom dodatno zagrijati atmosferu i rasplesati posjetitelje svih generacija.

Ribarska fešta tradicionalno okuplja mještane, prijatelje i goste Kaštela te predstavlja priliku za druženje, očuvanje lokalne tradicije i uživanje u jedinstvenom ambijentu uz more.

Pozivamo sve građane Kaštela, stanovnike okolnih mjesta i njihove goste da nam se pridruže te zajedno provedemo ugodnu ljetnu večer na kambelovskoj rivi - poručili su organizatori.

Vidimo se u nedjelju, 21. lipnja od 20 sati u Kaštel Kambelovcu!