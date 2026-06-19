Katamaran iz teške pomorske nesreće u novoj drami ispred Hvara: Trubio kajaku u gustoj gužvi, u posjedu smo videosnimke

U posjedu smo snimke iz ispred Hvara koja prikazuje potencijalno opasnu situaciju na moru između kajakaša i katamarana.

Riječ je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti tvrtke Krilo. Brod je dug 56 metara, a može primiti do 440 putnika. Izgrađen je 2001. godine te postiže brzinu do 42 čvora, zbog čega spada među najbrža putnička plovila koja prometuju na hrvatskoj obali. Prema dostupnim informacijama, riječ je o brodu projektiranom za stabilnu i sigurnu plovidbu, koji zahvaljujući svojoj veličini i konstrukciji dobro podnosi različite vremenske uvjete te putnicima osigurava mirniju vožnju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, katamaran Krilo Eclipse je davno sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima.U toj nesreći došlo je do sudara katamarana i jedrilice u akvatoriju između Brača i Šolte, pri čemu je život izgubilo više osoba, a dio putnika je spašen.

Na snimci se vidi kako se kajakaš nalazi neposredno ispred katamarana, dok mu plovilo dolazi u susret. Katamaran trubi i usporava, no zbog gužve na moru i prisutnosti drugih brodova u okolici, navodno nije imao dovoljno prostora za sigurno manevriranje niti zaobilaženje.

Prema navodima svjedoka, kajakaš je u jednom trenutku ostao nepomičan na plovnoj ruti, što je dodatno otežalo situaciju u već opterećenom pomorskom prometu.

Iako se na snimci ne vidi cijeli kontekst oko plovila, jasno je da je došlo do napetog trenutka u zoni pojačanog prometa.

Pogledajte video: