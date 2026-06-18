Prvi časnik katamarana (33) završio iza rešetaka nakon nesreće u Splitskim vratima

Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj nesreći u Splitskim vratima završio je u pritvoru. Iz PU splitsko-dalmatinske za Index je potvrđeno da je kriminalističko istraživanje protiv njega dovršeno te je nakon toga predan pritvorskom nadzorniku.

Kaznena prijava ovog 33-godišnjaka tereti ga za kršenje članka 225. Kaznenog zakona, odnosno ugrožavanje pomorskog prometa što je dovelo do nesreće sa smrtnim posljedicama. Za to mu prijeti i do 15 godina zatvora.

Zašto kapetan katamaran nije osumnjičen?

Očevid je proveden uz pomoć vještaka, nakon čega je zaključeno da se postupak pokrene upravo protiv prvog časnika katamarana. On će tijekom dana biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Index iz izvora bliskih istrazi doznaje kako kapetan katamarana nije obuhvaćen postupkom jer u trenutku prolaska kroz Splitska vrata, koja nisu klasificirana kao uski tjesnac, prema Pomorskom zakoniku nije mogao biti na svojoj poziciji. On je, tvrde isti izvori, u trenutku nesreće bio u svojoj kabini, a sve ovlasti za upravljanje prenio je na prvog časnika.

Koja je sve pravila 33-godišnjak prekršio, rasplest će se u nastavku istrage.

Među poginulima bračni par

U sudaru s jedrilicom poginule su četiri osobe češkog državljanstva. Češki Blick objavio je da je među poginulima i bračni par iz Češke, Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice u opavskoj regiji. Iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke

Bračni par bio je poznat po ljubavi prema putovanjima i sportu, a u Hrvatsku su redovito dolazili ploviti. Prijatelji ističu da su bili vrlo iskusni. "Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i vodu. Uopće mi nije jasno što se moglo dogoditi da su se utopili. Bili su iskusni moreplovci", prisjetio se prijatelj.

Da su bili dugogodišnji i iskusni nautičari, potvrdio je i načelnik općine Bolatice, Herbert Pavera. "U Hrvatsku su na brod putovali dvaput godišnje, i to godinama", rekao je Pavera.

Ne zna se je li ispitan i češki skiper

Prema dosad prikupljenim podacima Županijskog državnog odvjetništva, katamaran na liniji Split - Hvar sudario se s jedrilicom na kojoj je bilo osam čeških državljana koji su plovili iz Trogira prema Hvaru. Na mjestu događaja pronađena su tri mrtva tijela, dok je četvrto pronađeno naknadno u potonuloj jedrilici te je izvučeno s dubine od oko 50 metsara.

Skiper jedrilice, državljanin Češke, napustio je Hrvatsku čim je otpušten iz bolnice gdje je bio zbrinut s još troje ozlijeđenih. U splitskoj bolnici i dalje je zadržana jedna češka državljanka. Je li češki skiper ispitan, te hoće li se propitivati i njegova moguća odgovornost za nesreću također je pitanje koje još nema odgovor, piše Index.