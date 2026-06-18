Sjećate li se dvojice koji su u dalmatinskom gradu izvikivali nacistički pozdrav? Kažnjeni su

Dvojica mladića u dobi od 20 godina novčano su kažnjena svaki s po 700 eura zbog veličanja njemačkog nacističkog režima na javnom mjestu u Zadru, odlučeno je presudom Općinskog suda u Zadru. Počinili su tome prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za prekršaj da se na javnom mjestu isticanjem i izvođenjem simbola koji predstavljaju nacistički režim remeti javni red i mir zapriječena je novčana kazna od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

Uznemirili građane

Optužnim prijedlogom PU zadarske, Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin dvojica 20-godišnjaka se terete da su 10. svibnja 2026. godine oko 14 sati na Obali kralja Tomislava u Zadru, dakle na javnom mjestu dostupnom većem broju građana, narušili javni red i mir izvođenjem i isticanjem simbola koji predstavljaju nacistički režim. Prolaskom pored građana podizali su desnu ruku u zrak i pri tome su dva puta uzviknuli nacistički poklič “Sieg Heil”.

Obojica optuženih su na sudu priznali počinjenje ovog prekršaja te su iskazali istu obranu. Kazali su kako im je “osobno žao zbog svog ponašanja i kaju se zbog toga”. Bili smo u društvu s prijateljima, malo više smo popili, pa je naše ponašanje posljedica alkoholiziranosti, ističu, piše Zadarski list.

Sud je na temelju priznanja okrivljenika i pregledanog policijskog video snimka nedvojbeno utvrdio da su se njihovim ponašanjem ostvarila sva obilježja ovog prekršaja.

– Poklič “Sieg Heil” je njemačka fraza, a znači “pobjeda, slava” ili “živjela pobjeda”. Povijesno gledano to je bio pozdravni slogan korišten na skupovima nacističke stranke u Njemačkoj 1930-ih i 1940-ih, obično uz podignutu desnu ruku. Danas se smatra simbolom nacizma i njegova upotreba je zabranjena, kao što je to navedeno u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, napominje sud.

Okrivljenicima je kao olakšavajuću okolnost cijenio iskreno priznanje djela prekršaja, a kao otežavajuću okolnost dosadašnje osuđivanje za istovrsne prekršaje pa im je zbog toga izrekao novčanu kaznu u navedenom iznosu.

U Hrvatskoj su rijetki slučajevi kršenja zakona uz uzvikivanje pozdrava “Sieg Heil”. Jedan od njih se dogodio 2018. na Trgu bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu pripadnika jedne krajnje desne političke stranke, kada je tada 55-godišnjak dizao desnu ruku u zrak uz Hitlerov pozdrav, zbog čega ga je policija prekršajno prijavila. Prekršajni sud u Zagrebu mu je odredio kaznu od 40 eura za remećenje javng reda i mira građana.

Govor mržnje

U obrazloženju presude decidirano stoji kako “podizanje desne ruke simbolizira službeni pozdrav za vrijeme totalitarnog režima, Nezavisne države Hrvatske”. Usto, taj pozdrav predstavlja i manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti. Ustaški pozdrav simbol je trivijaliziranja žrtava zločina protiv čovječnosti, a okrivljeni 55-godišnjak je tako remetio javni red i mir, stoji u presudi. Predviđena kazna za ovaj prekršaj tada je iznosila od 27 do 106 eura.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) je imao više predmeta vezanih za nacističke pozdrave i uzvik “Sieg Heil”. Radi se o predmetima iz Njemačke, Austrije, Francuske…, a zahtjevi predlagača, stranaka su uglavnom odbijeni kao nedopušteni ili se nije raspravljalo po meritumu. Obrazloženje suda je kako govor koji promiče mržnju ili veliča totalitarne ideologije ne uživa zaštitu slobode izražavanja iz Europske konvencije. Pravo na slobodu izražavanja nije apsolutno pravo unatoč iznimnoj važnosti tog prava u demokratskom društvu. Jedno od načelno dopuštenih ograničenja prava na slobodu izražavanja predstavlja sankcioniranje tzv. govora mržnje, što je ESLJP ocjenjivao u nizu predmeta. Govor mržnje nije zaštićen slobodom izražavanja, piše Zadarski list.

U dokumentima koje je ESLJP citirao, primjerice 2019. u okviru zahtjeva Josipa Šimunića, bivšeg nogometnog reprezentativca protiv Hrvatske, na čijim je sudovima pravomoćno osuđen, u analizi pokliča “Za dom spremni”, ovaj sud je izravno naveo kako su fašistički rimski pozdrav, Hitlerov pozdrav uz riječi “Sieg Heil”, kukasti križ i znak “SS” jednoznačni simboli mržnje s obilježjima mržnje. To znači da sama uporaba tih simbola i pozdrava može biti sankcionirana bez potrebe za dodatnim dokazivanjem konteksta.