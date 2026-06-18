Petar Šibenik u Vatikanu: Papi poklonio sliku i pozvao ga u Hrvatsku

Slikar Petar Šibenik na audijenciji u Vatikanu uručio je Papi Lavu svoje djelo i pozvao ga da posjeti Hrvatske, objavila je Facebook stranica Splitska televizija.
“Za mene je životni događaj Papi darovati sliku, susresti ga i pozvati slikom da posjeti Hrvatsku”, izjavio je Petar Šibenik još prije audijencije u Vatikanu.
Poslije audijencije na naše pitanje je li mu Papa što prokomentirao na poziv da posjeti Hrvatsku, zagrebački slikar je prokomentirao:
“Samo mi je rekao God bless you, Bog vas blagoslovio”.
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