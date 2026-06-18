Komiža dobiva novu ribarsku luku: Boban uručio opremu vatrogascima i obišao radove

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban danas je u Komiži uručio dva nova brodska motora Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Komiža te obišao radove na izgradnji nove ribarske luke, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za hrvatsko ribarstvo na otvorenom Jadranu.

Splitsko-dalmatinska županija financirala je nabavu dvaju brodskih motora u vrijednosti od 90.000 eura. Riječ je o dva unutarnja dizelska motora marke Iveco, snage 294 kW po motoru. Dvostruki pogon od presudne je važnosti za sigurnost djelovanja na području viškog arhipelaga. U slučaju kvara jednog motora, drugi omogućuje siguran povratak posade i unesrećenih osoba tijekom intervencija na udaljenim otocima poput Biševa, Sveca i Palagruže.

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Tom prilikom župan Blaženko Boban istaknuo je kako je današnja primopredaja nastavak sustavne potpore otočnim vatrogascima.

„Svi smo pratili da je DVD Komiža, povodom obilježavanja 150 godina hrvatskog vatrogastva, dobio najprestižnije priznanje za dobrovoljna vatrogasna društva. To priznanje dobili su uistinu zasluženo. Podsjetit ću na njihovu veliku akciju spašavanja 16 turista u komiškom arhipelagu prošle godine. Ne samo da su ih spasili, nego su ih i zbrinuli – osigurali im smještaj, prehranu i sve što je bilo potrebno. Upravo zato je Splitsko-dalmatinska županija financirala nabavu dva nova motora ukupne vrijednosti 90.000 eura. Danas ih predajemo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Komiža kako bi konačno imali potpuno operativno plovilo. Vatrogasci na otocima imaju posebnu odgovornost. Osim požara, oni spašavaju ljude na moru i često su prvi koji dolaze u pomoć. Zato im od srca zahvaljujem na svemu što rade“, rekao je župan Boban.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević naglasio je kako je Komiža jedna od najvažnijih operativnih točaka na Jadranu.

„Zbog udaljenosti od kopna upravo komiški vatrogasci vrlo često prvi izlaze na intervencije na moru. Na njih se oslanjaju sve službe. Ovom investicijom značajno smo podigli njihove operativne sposobnosti. Dok pomoć stigne s kopna, oni moraju biti potpuno samostalni, ponekad i cijeli dan.“

Gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji na vrijednoj donaciji.

„Nakon osam godina konačno smo dočekali da brod dobije ono što mu je nedostajalo. Grad Komiža sam nije mogao osigurati ovakva sredstva, zato smo izrazito zahvalni županu Blaženku Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nastavit ćemo zajednički ulagati u održavanje i opremanje broda kako bi što prije bio potpuno spreman za intervencije.“

Zapovjednik DVD-a Komiža Mile Mardešić istaknuo je kako će novi motori potpuno promijeniti način rada društva.

„Ovi motori za nas znače ogroman iskorak. Više nećemo morati tražiti privatni brod kada trebamo izaći na intervenciju. Dio opreme bit će stalno na brodu pa ćemo moći isploviti odmah po dojavi. To će nam omogućiti puno brže i učinkovitije djelovanje u spašavanju ljudi, medicinskim prijevozima s Biševa, intervencijama na moru i gašenju požara.“

Operativno plovilo koristit će se za vatrogasne intervencije na nepristupačnoj obali, traganje i spašavanje na moru, hitne medicinske prijevoze, zaštitu udaljenih otoka te intervencije u slučaju onečišćenja mora.

Nakon posjeta DVD-u Komiža, župan Boban obišao je gradilište nove ribarske luke, druge ribarske luke u Splitsko-dalmatinskoj županiji nakon Brižina. Projekt vrijedan oko 11,25 milijuna eura predstavlja jednu od najvažnijih investicija u hrvatsko ribarstvo jer će Komiža postati moderno iskrcajno mjesto za profesionalne ribare na otvorenom moru.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o projektu od strateške važnosti za hrvatsko ribarstvo i daljnji razvoj Komiže.

„Ovo nije samo druga ribarska luka u našoj županiji, nego strateška luka za cijeli hrvatski Jadran. Ribarima će omogućiti brži iskrcaj ulova i povratak na ribolovne pozicije, čime postaju konkurentniji na otvorenom moru. Radovi se odvijaju prema planu, unatoč zahtjevnim uvjetima na otvorenom moru. Ovo je projekt od iznimnog značaja za budućnost hrvatskog ribarstva“, izjavio je župan Boban.

Voditelj projekta iz Lučke uprave Split Ante Martinis pojasnio je kako se trenutačno izvodi prva, građevinski najzahtjevnija faza – izgradnja primarnog lukobrana.

„Nakon završetka ove faze slijedi nastavak projekta kroz izgradnju dodatne infrastrukture. U konačnici će ribari dobiti potpuno opremljenu modernu ribarsku luku s hladnjačama, servisnim sadržajima, prostorima za zbrinjavanje ribljeg otpada, skladištima te benzinskom postajom koja će koristiti ribarima, stanovnicima Komiže i nautičarima.“

Izgradnjom ribarske luke Komiža će dobiti suvremenu infrastrukturu koja će unaprijediti uvjete rada profesionalnih ribara, povećati sigurnost plovidbe te dodatno ojačati gospodarski razvoj najisturenijeg hrvatskog ribarskog središta na otvorenom Jadranu.

Uz župana Blaženka Bobana događaju su nazočili pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić, proslavljeni hrvatski alpinist Stipe Božić, zamjenica ravnatelja RERA-e SD Helena Brčić.