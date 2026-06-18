Puni se splitski zatvor: Recidivist (48) ne odustaje, sad će na 'hlađenje'

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, 48-godišnjem vozaču osobnog vozila koji je jučer, 17. lipnja 2026. godine u žurnom postupku odveden na sud zbog počinjenih prometnih prekršaja.

Policijski službenici Policijske postaje Brač su ga zaustavili u utorak, 16. lipnja 2026. godine oko 15.30 sati na kolniku ulice Mladena Vodanovića u Supetru. Provedenom kontrolom i alkotestiranjem, vozaču je izmjerena koncentracija alkohola od 0,80 g/kg. Također, daljnjom provjerom utvrđeno je da upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije i iako mu je vozačka dozvola ukinuta do lipnja sljedeće godine. U ožujku 2025. godine počinio je iste prekršaje za što je pravomoćno kažnjen. Odmah je isključen iz prometa i uhićen.

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Kako je vozač ponavljač prekršaja iz Zakona o sigurnosti promet na cestama, na kojega, do sada izrečene novčane kazne očito nisu imale utjecaj, u optužnom prijedlogu policija je predložila da se vozaču odredi zadržavanje i izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 25 dana, ukupna novčana kazna u iznosu od 3.030 eura te zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je nakon saslušanja odlučio da je odgovoran za počinjene prekršaje i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana. Također, kažnjen je i novčanom kaznom u iznosu od 550 eura. S obzirom na dosadašnju kažnjavanost koja ukazuje na postojanje bojazni da će ponoviti istovrsni prekršaj, sud mu je odredio i mjeru zadržavanja u zatvoru do 30. lipnja 2026. godine.