Thompson iznenadio obožavatelje: Ovo su dugo čekali čak i oni koji su bili na koncertu godine

Marko Perković Thompson objavio je cijelu snimku koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na službenom YouTube kanalu MPT-a.
Svi koji su propustili jedan od najvećih glazbenih događaja godine ili žele ponovno proživjeti atmosferu s Hipodroma, sada mogu pogledati kompletan koncert online. Snimka donosi najvažnije trenutke večeri, izvedbe najvećih hitova te atmosferu koju su zajedno stvorili Thompson i deseci tisuća okupljenih obožavatelja.
Cijeli koncert dostupan je za besplatno gledanje na službenom YouTube kanalu MPT-a.
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