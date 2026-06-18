„Između mora i vremena“ donosi fotografsku priču o Dalmaciji

Danas je u jedinstvenom ambijentu bivšeg vojnog tunela „Gatula“ na otoku Biševu svečano otvorena izložba fotografija pod nazivom „Između mora i vremena“. Izložbu su otvorili Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, Ivica Vitaljić, gradonačelnik Komiže i Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Visa.

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Kroz radove šest istaknutih hrvatskih fotografa: Ante Verzotti, Božidar Vukičević, Matko Biljak, Robert Matić, Stanko Karaman i Tom Dubravec, izložba donosi prizore života, rada i svakodnevice koji su desetljećima oblikovali identitet Dalmacije.

Pred posjetiteljima se otvaraju prizori ribara, težaka, kamenih ulica, brodova, suhozida i života uz more i zemlju. Fotografije bilježe ljude, mjesta i trenutke koji svjedoče o načinu života duboko ukorijenjenom u dalmatinskom prostoru. Nastale u različitim razdobljima i iz različitih autorskih perspektiva, zajedno stvaraju priču o Dalmaciji koja se mijenja, ali zadržava svoj prepoznatljiv karakter. Crno-bijela fotografija u središte stavlja čovjeka, njegov rad i odnos prema okruženju. U fokusu nisu samo prizori iz svakodnevice, već i vrijednosti koje su oblikovale život na obali, otocima i u dalmatinskom zaleđu. Upravo izostanak boje usmjerava pogled prema detaljima, izrazima lica i atmosferi prizora, stvarajući prostor za drugačije promišljanje o životu i vremenu koje je oblikovalo današnju Dalmaciju.

Ovo je ujedno i treća izložba koja se održava na Biševu u sklopu projekta kojim se bivši vojni tunel „Gatula“ afirmira kao prostor kulture i novih sadržaja. Nakon izložbi „Ispod mora, ispod zemlje“ i „Iz visina u tišinu“, ovogodišnji postav donosi pogled na svakodnevni život i ljude, nadopunjujući priču o prirodnoj i kulturnoj baštini Dalmacije.

Posebnu dimenziju izložbi daje njezina lokacija. Biševo, otok na kojem more i vrijeme i danas određuju ritam svakodnevice, prirodno se nadovezuje na priču koju fotografije donose. U spoju kamena, mora i prostora tunela, izložba dobiva dodatni kontekst koji posjetitelje poziva na promišljanje o identitetu, sjećanju i nasljeđu.

Izložba „Između mora i vremena“ ostaje otvorena do 15. listopada 2026. godine, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.