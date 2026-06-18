Političarki iz velike seks afere razbijen automobil, oglasila se na Instagramu

Mirjana Pajković, crnogorska dužnosnica koja je javnosti postala poznata nakon što su procurile njezine eksplicitne intimne snimke, našla se na meti vandala tijekom protekle noći, piše Klix.ba.

Pajković, koja sada obnaša dužnost savjetnice u Direktoratu za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda pri Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Crne Gore, tijekom noći su razbijena sva stakla na automobilu u Podgorici.

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Vozilo je u trenutku napada bilo parkirano ispred zgrade u kojoj Pajković stanuje, a da je uistinu bila meta vandalskog čina, potvrdila je i ona sama na svojem Instagram profilu. Uz fotografije potpuno oštećenog automobila, napisala je poruku.

- Šta vam radim? Zašto mi ne date da živim, napisala je Pajković na ovoj društvenoj mreži.

Od curenja eksplicitnih snimki do optužbi protiv šefa tajne službe

Pajković je ranije obnašala visoku dužnost generalne direktorice Direktorata, no s te je pozicije krajem siječnja ove godine morala podnijeti neopozivu ostavku. Razlog su bili eksplicitne intimne snimke i fotografije koji su preko noći procurili u javnost, nakon čega ju je Vlada Crne Gore i službeno razriješila dužnosti 19. ožujka.

Međutim, cijela je afera ubrzo poprimila potpuno novu, političku dimenziju. Pajković je podnijela čak tri kaznene prijave protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) i aktualnog savjetnika za sigurnost predsjednika Crne Gore, Dejana Vukšića. Optužila ga je da upravo on stoji iza neovlaštene distribucije njezinog spornog materijala.

U javnim istupima i na društvenim mrežama Pajković je podijelila audiosnimke i prepiske s Vukšićem, tvrdeći da je bila izložena ekstremnim ucjenama i političkim pritiscima nakon što je odbila postupiti po njegovim naređenjima.

Povratak u ministarstvo podigao prašinu

Nakon što su se strasti u javnosti prividno stišale, ona je 10. travnja formalno vraćena na posao i raspoređena na nižu službeničku poziciju - na mjesto samostalne savjetnice.

Taj je potez naišao na oštre kritike dijela crnogorske javnosti i pokrenuo žustre rasprave o načinu kadroviranja u državnoj upravi nakon velikih afera, a najnoviji napad na njezinu imovinu pokazuje da ova priča još uvijek nije dobila svoj konačni epilog, zaključuje Klix.ba, prenosi Jutarnji list.