Crnogorska političarka na OnlyFansu: ‘Ako se političke tajne čuju u jacuzziju, ostaju li tajne…?’

Mirjana Pajković, bivša dužnosnica Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, pokrenula je profil na platformi OnlyFans, a tu odluku najavila je putem svojeg Instagram naloga objavom provokativne snimke iz jacuzzija.

U videu se vide ženske noge u vodi dok se u pozadini čuje muški glas koji govori: „Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da.“

Snimku je Pajković na Instagramu popratila pitanjima: „Je li se pisalo išta o političkim, državničkim odlukama iz jacuzzija?“ i „Ako se tajne o sigurnosti čuju u jacuzziju, ostaju li tajne ili mogu na…?“, nakon čega je ostavila poveznicu na svoj profil na OnlyFansu, piše Crna Hronika.

Na sljedećem storyju poručila je: „A nekad sam ovo arhivirala zbog tuđih uvjerenja i opet nisam valjala.“

Pajković je zatim ponovno objavila fotografiju iz jacuzzija uz poveznicu na platformu OnlyFans, gdje koristi nadimak „Sexy Lawyer“, odnosno u prijevodu „Seksi odvjetnica“.