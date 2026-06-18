Vijećnica Centra tvrdi: "Novac Grada Splita i SDŽ za besplatne udžbenike je potrošen, a inventara udžbenika za sljedeću generaciju nema"

„Novac Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije za besplatne udžbenike je potrošen, a inventara udžbenika za sljedeću generaciju nema. Roditeljima je na tekuće račune isplaćeno oko 3,5 milijuna eura, no umjesto povrata udžbenika, danas nitko ne zna što je s tim novcem kupljeno“, upozorila je županijska vijećnica Centra Snježana Šago.

Kako je pojasnila, mjera je javnosti predstavljena kao posudba, dok su roditelji potpisivali privolu da će udžbenike u vrijednosti od 200 eura vratiti školi na kraju godine. U praksi je riječ bila o jednokratnoj uplati novca na račun, bez dokaza o kupnji. „Posljedica je da Županija danas nema pojma koliko će udžbenika dobiti u povratu, a ravnatelji škola ostavljeni su da skupljaju ono čega u dobrom dijelu slučajeva više nema. Ne može se istodobno tvrditi da se udžbenici 'posuđuju' i dijeliti novac koji se ni na koji način ne mora opravdati“, rekla je Šago, dodajući da je ovo pravi primjer populističke mjere bez ikakve analize, kriterija i izlazne strategije.

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„Podsjećamo da u proračunu ne postoji stavka 'besplatno'. Svaki euro koji je otišao na nenamjenske uplate netko je morao osigurati i netko će ga morati nadoknaditi. Kad 3,5 milijuna eura jednokratno nestane bez traga, taj manjak plaćaju građani kroz više cijene i naknade drugih gradskih i županijskih usluga, kroz odgađanje kapitalnih projekata i kroz rezanje sredstava za EU projekte, na što smo upozoravali već pri usvajanju županijskog rebalansa i gradskog proračuna“, kazala je.

Obrazovanje, kako je istaknula, treba biti dostupno, ali kroz održive i ciljane politike, a ne kroz jednokratne geste pred kamerama. „Potpora mora biti usmjerena prema onima kojima je doista potrebna, a ne ravnomjerno podijeljena i onima koji je ne trebaju. Dugoročni projekti u školstvu ne smiju se žrtvovati za kratkoročne, medijski atraktivne mjere“, naglasila je županijska vijećnica.

Od Grada i Županije zato traži da javno objave koliko je novca stvarno isplaćeno, koliko je udžbenika evidentirano i koliko ih se realno očekuje u povratu. „Ako tih odgovora nema, dobili smo dokaz da je 3,5 milijuna eura podijeljeno bez kontrole — a račun za tu neodgovornost, kao i uvijek, platit će svi građani“, zaključila je.