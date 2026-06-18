Ponovno slomljena rampa na ulazu u KBC Split na Firulama

Na ulazu u kompleks KBC-a Split na Firulama ponovno je oštećena rampa, postavljena prije nekoliko mjeseci u sklopu nove i strože regulacije prometa. Nije ovo prvi put da se djelatnici bolnice susreću s istim problemom. Otkako je uveden novi režim prometovanja unutar splitskog KBC-a, rampa na ulazu u bolnički kompleks više je puta bila oštećena.
Iz KBC-a Split potvrdili su nam da je rampa ponovno slomljena te najavili njezin brzi popravak.
"Nažalost, ovo nije prvi put da je rampa oštećena. Slične situacije dogodile su se već u nekoliko navrata, a rampu najčešće oštete biciklisti i motociklisti koji je ne uoče na vrijeme. Rampa će biti popravljena i ponovno puštena u funkciju tijekom jutra", kazali su nam iz KBC-a Split.
Podsjetimo, nova regulacija prometa na području KBC-a Split uvedena je prije nekoliko mjeseci, a cilj joj je bio uvesti više reda u prometovanje unutar bolničkog kompleksa. Ipak, česta oštećenja rampe pokazuju da se u praksi i dalje pojavljuju poteškoće