Veliko srce Splićana: Županijskoj udruzi slijepih predano novo kombi vozilo

U Auto kući Gašperov u Splitu danas je održana svečana primopredaja kombi vozila Renault Trafic Županijskoj udruzi slijepih Split. Riječ je o vozilu koje će članovima Udruge značajno olakšati svakodnevicu te im omogućiti sigurniji i jednostavniji odlazak na liječničke preglede, radionice, edukacije, sportske aktivnosti, izlete i društvena događanja.
Donacije ljudi velikog srca
Novo kombi vozilo nabavljeno je zahvaljujući sugrađanima, prijateljima Udruge i svima koji su svojim donacijama pokazali koliko zajedništvo može promijeniti nečiju svakodnevicu.
Iz Udruge ističu kako je svaka donacija, velika ili mala, bila važan korak prema cilju koji je danas s ponosom ostvaren. Za slijepe i slabovidne osobe ovo vozilo ne predstavlja samo prijevozno sredstvo, nego i veću sigurnost, više samostalnosti, veću uključenost u zajednicu te bolju kvalitetu života.
Primopredaja u godini velikog jubileja
Primopredaja vozila održana je u godini u kojoj Županijska udruga slijepih Split obilježava 75 godina djelovanja, što ovom događaju daje dodatnu važnost i simboliku.
Podsjetimo, na primopredaji su bili predstavnici Županijske udruge slijepih Split, predstavnici Auto kuće Gašperov, kao i dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.
Kako je bilo i što je sve snimio naš fotoreporter Bepo Perišić, pogledajte u nastavku.