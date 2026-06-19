Kamere bilježe promjenu: Sve manje prebrzih vozača na cestama

Neprilagođena brzina na cestama stalan je problem i jedan od glavnih razloga učestalih prometnih nesreća.Hrvatska ekonomija

Policija prebrzim vozačima nastoji stati na kraj redovnim, ali i sporadičnim pojačanim nadzorima prometa te kamerama za nadzor brzine koje su na području Koprivničko-križevačke županije postavljene na 31 lokaciji.

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Što kažu kamere?

Prebrzi vozači riskiraju kazne i do 2650 eura ili 60 dana zatvora, a statistika pokazuje kako pomaka u njihovom ‘prometnom odgoju’ ipak ima.

Iz PU koprivničko-križevačke kažu kako su kamere u prvih pet mjeseci ove godine snimile 1246 prekršaja prekoračenja brzine. U istom razdoblju prošle godine, kamere su snimile 1785 prebrzih vozača. To je, dakle, pad od čak 30 posto, javlja Danica.hr.

Sveukupno je prošle godine zabilježeno 7087 sankcioniranih prekršaja brzine što je pad od 15 posto u odnosu na godinu prije.

Snimaju i policajci

Najnovije policijske brojke pokazuju da bi se silazni trend mogao nastaviti, no iz policije napominju kako kamere nisu dovoljne u discipliniranju prebrzih vozača pa policijski službenici nastavljaju brzinu mjeriti i na terenu.

Početkom ovog tjedna, primjerice, policija je u Reki kod Koprivnice uhitila vozača koji se naseljem gdje je ograničenje 60 km/h kretao brzinom od čak 181 km/h. Vozaču je predviđena maksimalna novčana kazna ili mjesec dana zatvora, zabrana vožnje do 12 mjeseci te šest negativnih prekršajnih bodova.