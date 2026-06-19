Kaštela otvaraju ljetnu sezonu projektom "Priča agave" posvećenim Tomi Bebiću

Svečanim glazbeno-scenskim projektom „Priča agave“, posvećenim legendarnom Tomi Bebiću, u subotu, 20. lipnja 2026. godine, na Brcu u Kaštel Novom, s početkom u 21 sat, bit će otvoreno ovogodišnje Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto.

Riječ je o jedinstvenom umjetničkom projektu koji na nov način oživljava stvaralaštvo jednog od najosebujnijih dalmatinskih umjetnika – pjesnika, kantautora, slikara, moreplovca i kroničara mediteranskog načina života. Bebićeve najpoznatije pjesme izvedene su u novim aranžmanima za simfonijski orkestar, dok dramski tekst, sastavljen od njegove poezije, aforizama i misli, publici približava njegov osebujan pogled na svijet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naslovnu ulogu Tome Bebića utjelovit će Donat Zeko, glumac splitskog HNK, dok će kao solistica nastupiti Gabriela Braičić. Režiju i dramaturgiju potpisuje Bruna Biočić, a orkestrom ravna Stipe Bakić.

Na pozornici će se okupiti brojni profesionalni i amaterski glazbenici različitih generacija, među kojima su članovi HPD-a „Bijaćka vila“ – Kaštela, KUDŽ-a „Filip Dević“, Kaštelanskih tića, GMD-a „Sanctus Domnio“ te Simfonijskog orkestra mladih glazbenika, čime ovaj projekt postaje primjer uspješne suradnje kulturnih institucija, udruga i mladih umjetnika.

Koncert „Priča agave“ simbolično će označiti početak još jednog bogatog programa Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, koje će i ove godine tijekom ljetnih mjeseci ponuditi brojne kulturne, glazbene, kazališne i zabavne sadržaje na više lokacija diljem Kaštela.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže na svečanom otvorenju i uživaju u večeri posvećenoj Tomi Bebiću, umjetniku čije su riječi, glazba i životna filozofija ostavili neizbrisiv trag u dalmatinskoj i hrvatskoj kulturnoj baštini.