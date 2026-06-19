Kaštela otvaraju ljetnu sezonu projektom "Priča agave" posvećenim Tomi Bebiću

Svečanim glazbeno-scenskim projektom „Priča agave“, posvećenim legendarnom Tomi Bebiću, u subotu, 20. lipnja 2026. godine, na Brcu u Kaštel Novom, s početkom u 21 sat, bit će otvoreno ovogodišnje Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto.
Riječ je o jedinstvenom umjetničkom projektu koji na nov način oživljava stvaralaštvo jednog od najosebujnijih dalmatinskih umjetnika – pjesnika, kantautora, slikara, moreplovca i kroničara mediteranskog načina života. Bebićeve najpoznatije pjesme izvedene su u novim aranžmanima za simfonijski orkestar, dok dramski tekst, sastavljen od njegove poezije, aforizama i misli, publici približava njegov osebujan pogled na svijet.
Naslovnu ulogu Tome Bebića utjelovit će Donat Zeko, glumac splitskog HNK, dok će kao solistica nastupiti Gabriela Braičić. Režiju i dramaturgiju potpisuje Bruna Biočić, a orkestrom ravna Stipe Bakić.
Na pozornici će se okupiti brojni profesionalni i amaterski glazbenici različitih generacija, među kojima su članovi HPD-a „Bijaćka vila“ – Kaštela, KUDŽ-a „Filip Dević“, Kaštelanskih tića, GMD-a „Sanctus Domnio“ te Simfonijskog orkestra mladih glazbenika, čime ovaj projekt postaje primjer uspješne suradnje kulturnih institucija, udruga i mladih umjetnika.
Koncert „Priča agave“ simbolično će označiti početak još jednog bogatog programa Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, koje će i ove godine tijekom ljetnih mjeseci ponuditi brojne kulturne, glazbene, kazališne i zabavne sadržaje na više lokacija diljem Kaštela.
Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže na svečanom otvorenju i uživaju u večeri posvećenoj Tomi Bebiću, umjetniku čije su riječi, glazba i životna filozofija ostavili neizbrisiv trag u dalmatinskoj i hrvatskoj kulturnoj baštini.