Žnjan slavi prvi rođendan: Tri dana sporta, glazbe i zabave na najvećoj splitskoj plaži

Žnjanski plato ovog će vikenda biti središte splitske zabave, druženja i ljetne energije. Od 19. do 21. lipnja Žnjan slavi prvi rođendan novog uređenja, a ujedno se obilježava i početak lita u Splitu.

Na najvećoj splitskoj plaži posjetitelje očekuje trodnevni program ispunjen koncertima, DJ nastupima, sportskim aktivnostima, sadržajima za djecu i obitelji te brojnim iznenađenjima.

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Program za sve generacije

Organizatori najavljuju vikend u znaku glazbe, rekreacije i zajedničkog slavlja. Žnjan će tako tijekom tri dana postati mjesto susreta Splićana i njihovih gostiju, uz program prilagođen svim generacijama.

Osim glazbenih nastupa, posjetitelji će moći uživati u sportskim sadržajima, obiteljskim aktivnostima i opuštenoj atmosferi uz more. Cilj događanja je, poručuju organizatori, okupiti građane i zajedno proslaviti prvi rođendan novog Žnjana.

Posebna briga o čistoći prostora

Za potrebe događanja i velikog broja posjetitelja na više lokacija postavljene su kante za miješani i reciklabilni otpad. Organizatori pozivaju sve posjetitelje da odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju urednosti i čistoće Žnjanskog platoa.

Proslava prvog rođendana Žnjana trajat će od petka do nedjelje, a svi zainteresirani pozvani su da se pridruže programu i zajedno otvore još jedno splitsko lito uz more.