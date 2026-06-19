Anne Hathaway očekuje treće dijete

Holivudska glumica Anne Hathaway objavila je da je trudna i da sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje svoje treće dijete.

Zvijezda filma Mother Mary, 43-godišnja Hathaway, vijest je podijelila u petak, 19. lipnja, putem videa na Instagramu. U objavi je odjevena u lepršavu bijelu haljinu, ušla u kadar držeći ruke na trbuhu, nakon čega je uz osmijeh otkrila trudnički trbuh.

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U pozadini videa svirala je pjesma „Baby I’m Yours” Barbare Lewis, a glumica je uz objavu kratko napisala: „x Baby, I’m yours x”.

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Hathaway i Shulman već imaju dva sina, Jonathana (10) i Jacka (6). Par se vjenčao 2012. godine, a svoju su obitelj proširili nekoliko godina kasnije, kada su dobili prvo dijete 2016., a drugo 2019. godine.

Glumica je u posljednjim intervjuima otvoreno govorila o majčinstvu i obiteljskom životu, istaknuvši kako joj je upravo roditeljstvo donijelo osjećaj stabilnosti i promijenilo pogled na život.

U razgovoru za magazin Elle, prisjetila se i svakodnevice sa sinovima, opisavši razdoblje u kojem, kako kaže, uživa u obiteljskom životu i ravnoteži između posla i privatnog života.

„Svi smo jednostavno u tome. Adam i ja uživamo“, izjavila je, dodajući kako joj život trenutno djeluje ispunjeno i stabilno.

U ranijem intervjuu za WSJ Magazine, Hathaway je istaknula kako se tek nakon što je postala majka počela osjećati potpuno prisutno i prizemljeno, naglasivši koliko joj je roditeljstvo promijenilo prioritete i pogled na svakodnevicu.

Vijest o trećoj trudnoći glumice brzo je izazvala brojne reakcije obožavatelja diljem svijeta, koji su joj u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.