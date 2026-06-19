Piletić napao Možemo zbog prijedloga o braniteljskim mirovinama: “Manipuliraju i obmanjuju javnost”

Bivši ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić (HDZ) oštro je reagirao na prijedlog stranke Možemo koji se odnosi na izmjene zakona o mirovinama hrvatskih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i kasnije otišli ili će otići u redovnu mirovinu.

U objavi na Facebooku Piletić je optužio Možemo za, kako tvrdi, manipulaciju podacima i pogrešno predstavljanje učinaka predloženih zakonskih izmjena.

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“Kako manipuliraju Možemosi?”

„Kako manipuliraju Možemosi? Mijenjali bi 2 zakona s ukupno 3 članka s ciljem povećanjem mirovina hrvatskih branitelja, točnije njih 68.000“, napisao je Piletić.

Dodao je i da su iz prijedloga, prema njegovim tvrdnjama, izostavljeni brojni branitelji koji već sada primaju više mirovine temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji iz 2017. godine.

Posebno je kritizirao naknadno objašnjenje iz Možemo, koje su, kako kaže, nazvali “omaškom”.

„Onda Možemo ekipa to proglasi omaškom!!! Najpodliji i najprijetvorniji politički pamflet Možemo u posljednje vrijeme. I još tvrde da ispravljaju nepravde!!!“, poručio je Piletić.

Politički prijepori u Saboru

Piletić se u Sabor vratio nakon što je Ustavni sud u prosincu 2025. ukinuo ili proglasio neustavnima dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, što je tada predstavljalo značajan politički udarac za bivšeg ministra.

S druge strane, prijedlog izmjena zakona koje je predložio Možemo nije dobio podršku većine zastupnika.

Uoči glasanja u Saboru, zastupnik Damir Bakić (Možemo) istaknuo je da bi predložene izmjene povećale mirovine više od 70.000 branitelja.

„Brojke nepobitno pokazuju da u mirovinskom sustavu njihov doprinos nije adekvatno vrednovan. Naši prijedlozi idu za tim da se mirovine tih branitelja, njih više od 70.000, povećaju. I mi i vi znamo da je naš prijedlog dobar, to je potvrdio i zastupnik HDZ-a Đakić kad je rekao 'prijedlog je dobar i ja bih za njega glasao kada ne bih znao od koga dolazi'. To je potvrdio i kolega Mažar“, rekao je Bakić.

Prijedlog je u konačnici odbijen nakon saborske rasprave.