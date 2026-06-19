U Marmontovoj otvorena izložba povodom četvrte godišnjice ruske agresije na Ukrajinu

Danas je u Marmontovoj ulici svečano otvorena izložba fotografija povodom četvrte godišnjice ruske agresije na Ukrajinu.

Otvorenju je nazočila i zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić.

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"Kroz izložene fotografije imamo priliku zastati, promisliti i odati počast svima koji su stradali, ali i onima koji unatoč svim izazovima nastavljaju živjeti, stvarati i nadati se. Takva svjedočanstva podsjećaju nas koliko su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo vrijednosti koje moramo čuvati", poručila je Dorčić.