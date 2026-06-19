Rekordan interes za hrvatsku putovnicu: U pet godina odobreno više od 21 tisuće zahtjeva

Potražnja za hrvatskom putovnicom među potomcima iseljenika sve je veća. U proteklih pet godina zaprimljeno je 46.259 zahtjeva za državljanstvom po svim osnovama, a od toga je 21.679 odobrenih zahtjeva hrvatskim iseljenicima, njihovim potomcima i bračnim partnerima.

Prošle godine odobreno im je najviše zahtjeva, 5836. Najveći interes je iz Argentine, Čilea i SAD-a.

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Od lani članovi dijaspore putem Ministarstva demografije mogu dobiti potvrdu u svrhu useljavanja. Dok čekaju državljanstvo, ona im dvije godine regulira boravak u Hrvatskoj. Otkad postoji Ministarstvo demografije, izdana je 751 dozvola.

Najveći interes za državljanstvo je među mladima i radno aktivnima od 21 do 40 godina, piše Dnevnik.