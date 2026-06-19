SAZNAI: HGK pokreće besplatne edukacije za digitalnu transformaciju mikro i malih poduzetnika

Umjetna inteligencija, digitalni alati i novi regulatorni zahtjevi mijenjaju način poslovanja brže nego ikad prije. Mikro i mali poduzetnici pritom često nemaju vlastite odjele za IT ni stručnjake koji bi im pomogli pratiti sve tehnološke i zakonske promjene.

Kako bi im olakšala snalaženje u sve složenijem digitalnom okruženju, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je SAZNAI – nacionalni edukativni projekt za jačanje digitalnih kompetencija mikro i malih poduzetnika te njihovu pripremu za nadolazeće regulatorne i tehnološke promjene.

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Projekt će tijekom cijele godine obići više od 20 hrvatskih gradova, a poduzetnicima će kroz besplatne cjelodnevne radionice ponuditi praktična znanja, konkretne alate i informacije koje mogu odmah primijeniti u svom poslovanju.

Digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora, već nužan preduvjet konkurentnosti. Istovremeno, poduzetnike očekuju i značajne promjene povezane s Fiskalizacijom 2.0, čija je primjena planirana od 1. siječnja 2027. godine. Upravo zato SAZNAI poduzetnicima pomaže da se lakše snađu u digitalnom okruženju, iskoriste prednosti digitalnih javnih servisa te se na vrijeme pripreme za promjene koje dolaze.

Cilj je pomoći poduzetnicima da te promjene ne dožive kao izazov kojem se moraju prilagoditi, već kao priliku za učinkovitije poslovanje, razvoj i povećanje konkurentnosti. Poseban naglasak je na praktičnoj primjeni znanja pa radionice uključuju demonstracije alata, konkretne primjere iz svakodnevnog poslovanja i iskustva iz stvarnih poslovnih situacija.

Sudionici će kroz radionice imati priliku upoznati:

Digitalnu državu - korištenje sustava e-Građani, NIAS-a, digitalnih certifikata i drugih državnih digitalnih servisa

Fiskalizaciju 2.0 - pregled nadolazećih promjena i pripremu za primjenu od 1. siječnja 2027. godine

Digitalne i AI alate za poslovanje - praktična rješenja za optimizaciju administracije, komunikacije i poslovnih procesa

Projekt SAZNAI provodi Hrvatska gospodarska komora uz podršku partnera koji svojim znanjem i rješenjima doprinose digitalnoj transformaciji hrvatskog gospodarstva.

Generalni sponzor projekta je A1 Hrvatska, koji kroz napredna komunikacijska i ICT rješenja pomaže poduzetnicima u razvoju i digitalizaciji poslovanja. Partner projekta je Fina, koja kroz svoje digitalne usluge i infrastrukturu već godinama podržava poslovanje poduzetnika te razvoj digitalnih javnih servisa.

Radionice vode stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u području digitalne transformacije, poslovnih tehnologija i računovodstva. Među predavačima su Tamara Katarajn, predsjednica Udruženja računovođa Hrvatske gospodarske komore i stručnjakinja za fiskalizaciju i digitalizaciju poslovanja, Zrinka Brekalo, konzultantica za ICT rješenja u A1 Hrvatska s više od 15 godina iskustva u području poslovnih tehnologija, umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti, te Emanuel Blagonić, UX stručnjak, dizajner digitalnih proizvoda i konzultant za digitalnu transformaciju s više od 20 godina iskustva rada na kompleksnim digitalnim projektima za domaće i međunarodne organizacije.

Radionica u Puli održat će se 25. lipnja

Radionica u Rijeci održat će se 29. lipnja

Radionica u Splitu održat će se 30. lipnja

Radionica u Šibeniku održat će se 1. srpnja

Radionica u Zadru održat će se 2. srpnja

Radionica u Zagrebu održat će se 6. srpnja

Radionica u Osijeku održat će se 7. srpnja

Radionica u Vukovaru održat će se 8. srpnja

Radionica u Slavonskom Brodu održat će se 9. srpnja

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, uz obveznu prijavu.

Više informacija i prijave dostupni su na poveznici https://saznai.hr/