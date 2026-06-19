Uložio samo 6 eura, a osvojio 170.169 eura: Sretnik iz Hrvatske preko noći postao bogatiji

U 134. kolu dodatne igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 260088, koji je igraču iz Virovitice, za ukupnu uplatu od 6 eura, za dvije kombinacije Eurojackpota i dva Joker broja, donio jackpot dobitak u iznosu od 170.169,22 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Dobitnik inače redovito igra Eurojackpot, a uz njega najčešće bira i dodatnu igru Joker odnosno jedan Joker broj. Ovoga puta odlučio je odigrati i drugi dodatni Joker broj koji se ovaj put pokazao dobitnim te mu donio vrijedan iznos. Osim Eurojackpota i Jokera, sreću povremeno okuša i s papirnatim srećkama.

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Kaže kako nema svoje posebno prodajno mjesto ni ritual pri odabiru brojeva — listić uplati kada mu je usput, a brojeve najčešće prepusti računalu. I nakon ovog dobitka, kaže, nastavit će igrati na isti način, piše Net.hr.

'Donirat ću i u humanitarne svrhe'

Za dobitak je saznao provjerom rezultata na internetu. U prvi mah nije mogao vjerovati što vidi pa je listić provjeravao više puta: "Bio sam u šoku i nevjerici. Nekoliko sam puta provjeravao listić jer nisam mogao vjerovati da je dobitak stvaran", rekao je dobitnik.

Sretnu vijest podijelio je sa suprugom, koja je također ostala iznenađena i euforična. Dobitak će, kaže, koristiti za obitelj, ulaganja u kuću, ali i za donaciju u humanitarne svrhe. Za njega je sreća ponajviše u miru koji život čini lakši - biti okružen bližnjima, bez svakodnevnih pritisaka i briga. I nakon ovog dobitka nastavit će igrati kao i do sada, s nadom da se sreća još jednom može osmjehnut.