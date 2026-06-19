U Splitu osvanuo natpis povodom državnog praznika. Mnogi ne znaju što se obilježava 22. lipnja

U Splitu je danas osvanuo natpis povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, državnog praznika koji se u Hrvatskoj obilježava 22. lipnja.

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Mnogi građani pritom nisu upoznati s povijesnim značenjem tog datuma, koji se obilježava u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred – prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe.

Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se službeno obilježava od 2002. godine, a kroz povijest se vezuje uz početak organiziranog otpora fašizmu na ovim prostorima tijekom Drugog svjetskog rata. Antifašistički pokret kasnije je prerastao u širi narodnooslobodilački pokret, u kojem je djelovalo i Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), koje je tijekom rata imalo zakonodavnu i izvršnu ulogu.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata 1945. godine, Hrvatska je konstituirana kao federalna jedinica unutar tadašnje Jugoslavije, u kojoj je antifašistički pokret imao ključnu ulogu u borbi na strani savezničkih snaga.