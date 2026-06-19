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Imotski se priprema za veliki događaj: Hod za život okuplja građane, evo gdje će biti izmjene prometa

Okupljanje na Modrom jezeru

U nedjelju 21. lipnja 2026. godine, održat će se miroljubivi Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Imotskom.

Okupljanje počinje u 20 sati, Modro jezero. 

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Tijekom održavanja Hoda za život u Imotskom privremeno će biti reguliran promet na sljedećim lokacijama: Modro jezero, Ulica Vladimira Nazora, Ulica fra Stipana Vrljića, Trg Franje Tuđmana,  Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Šetalište Stjepana Radića, Trg Matice hrvatske

Građane molimo za strpljenje i razumijevanje - priopćili su organizatori.

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