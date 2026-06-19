VIDEO Mladić iz BiH u Dalmaciji zatečen s većom količinom droge, sve je snimljeno

Policijski službenici u Makarskoj uhitili su 21-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu kriminalističkog istraživanja koje su proveli policijski službenici radne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga, na području Makarske oduzeta su četiri paketa u kojima se nalazila marihuana.

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Ukupno je zaplijenjeno 1.756 grama marihuane, za koju se sumnja da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

Osumnjičeni 21-godišnjak bit će uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.