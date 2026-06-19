Milanović podržao tradiciju doline Neretve: Prihvatio pokroviteljstvo nad Maratonom lađa

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Udruge lađara Neretve u kojem su bili predsjednik Udruge Luka Oršulić, predsjednik Nadzornog odbora Ante Šprlje, tajnik Luka Liković i članovi Upravnog odbor Udruge Tomislav Miletić i Nikica Družijanić.

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Predstavnici Udruge lađara Neretve informirali su predsjednika Milanovića o pripremama za ovogodišnji, 29. Maraton lađa koji će se održati 8. kolovoza. Prema njihovim riječima, pripreme idu prema planu i očekuju kako će i ovogodišnji maraton uspješno predstaviti dugu tradiciju lađarstva u dolini Neretve. Maraton lađa i ove će godine imati posebna natjecanja muških i ženskih posada te brzinsku utrku.

Kao i svake godine, Udruge lađara Neretve zatražila je od Predsjednika Republike pokroviteljstvo i nad 29. Maratonom lađa, što je predsjednik Milanović i prihvatio.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.