VIDEO Otvorena nova kupališna sezona na Gradskom bazenu Sinj, kupalište posjetio i Miro Bulj

Danas, u petak 19. lipnja, službeno je otvorena nova kupališna sezona na Gradskom bazenu Sinj, čime je započelo još jedno ljetno razdoblje rekreacije, druženja i osvježenja za građane svih generacija.

Gradski bazen u Sinju i ove će sezone biti jedno od najvažnijih ljetnih okupljališta u gradu. Kupalište je danas posjetio i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, a početak sezone označava nastavak aktivnosti koje bazen svake godine čine prepoznatljivim mjestom za obitelji s djecom, rekreativce, sportaše i brojne posjetitelje.

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Bazenom upravlja gradska tvrtka Kamičak d.o.o., a posebna pažnja i ove sezone posvećuje se sigurnosti kupača, urednosti prostora te ispravnosti vode. Bazen godinama ima važnu ulogu ne samo kao mjesto odmora i osvježenja, nego i kao prostor za poduku plivanja te organizaciju sportskih i rekreativnih aktivnosti.

Iz Grada Sinja ističu kako cijene ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu, 2025. godinu. Nastavlja se i praksa socijalne dostupnosti sadržaja, pa će besplatno kupanje imati djeca do pet godina, osobe s trajnim invaliditetom najveće kategorije invalidnosti te žene liječene od raka dojke. Umirovljenici će, kao i dosad, plaćati povlaštenu cijenu ulaznice.

I ove sezone na Gradskom bazenu Sinj bit će organizirane obuka neplivača i škola plivanja. Korisnicima će bez dodatne naknade na raspolaganju biti ležaljke i suncobrani, što će dodatno pridonijeti ugodnijem boravku na bazenu tijekom ljetnih mjeseci.