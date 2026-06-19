Preminuo poznati glazbeni producent, imao je samo 29 godina

Tay Keith, producent nominiran za Grammyja, čiji su radovi obuhvaćali neka od najvećih imena hip-hopa i popularne glazbe, umro je u dobi od 29 godina.

Keith, čije je pravo ime bilo Brytavious Chambers, pronađen je mrtav u svom stanu u Nashvilleu, Tennessee, nakon što je policija provela provjeru socijalne skrbi. Vlasti su izjavile da se ne sumnja na nedjelo, dok uzrok smrti još nije potvrđen do obdukcije.

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Tijekom svoje karijere, Keith je postao jedan od najtraženijih producenata u rapu, radeći s umjetnicima kao što su Drake, Travis Scott, Beyoncé, Eminem, Lil Baby, J Cole, 21 Savage i Lil Nas X.

Producent koji stoji iza hitova na vrhu ljestvica

Keith se istaknuo kroz niz visokoprofilnih suradnji, ali je možda najpoznatiji po koprodukciji Travis Scottovog Sicko Mode.

Pjesma je postala jedno od definirajućih hip-hop izdanja svog doba i donijela je Keithu prvu nominaciju za nagradu Grammy 2019. godine.

Drugu nominaciju za Grammy osigurao je 2024. u kategoriji Najbolja rap pjesma za pjesmu Drakea i 21 Savagea "Rich Flex".

Njegove produkcijske zasluge uključuju i Beyoncéinu pjesmu "Before I Let Go", Eminemovu "Not Alike", Lil Nas X-ovu "Holiday" i DJ Khaledovu "I Did It", što odražava širinu njegovog utjecaja u glazbenoj industriji.

Osim rada s etabliranim umjetnicima, Keith je odigrao ključnu ulogu u usponu nekoliko novijih izvođača.