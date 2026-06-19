Stravičan napad u Zagrebu: Petoricu maloljetnika sumnjiče za pokušaj ubojstva

Zagrebačka policija uhitila je sedmero maloljetnika zbog brutalnog napada na mladića u Dubravi. Petoricu se sumnjiči za pokušaj ubojstva, šestog za sudjelovanje u tučnjavi, a sedmog za nasilničko ponašanje. Policija sada traga za žrtvom, čiji je identitet zasad nepoznat, piše Dnevnik.
Policija je započela kriminalističko istraživanje u srijedu, odmah nakon što su zaprimili videosnimku napada. Na snimci se vidi kako nekoliko mlađih osoba fizički napada mlađeg muškarca ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkoj Dubravi.
Policija je u manje od 24 sata od zaprimanja snimke identificirala i uhitila sve osumnjičene.
Detalji napada
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su maloljetnici 8. lipnja u večernjim satima, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića. Policija sumnja da su ga napali s ciljem da ga usmrte.
Prema navodima policije, jedan od osumnjičenih maloljetnika prvo ga je više puta udario rukama u glavu i tijelo. Mladić je nakon toga pao na tlo, no napad se nastavio. Pridružila su se još četvorica maloljetnika koji su žrtvu udarali nogama u glavu i tijelo sve dok nije izgubio svijest.
Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti maloljetnik je, sumnja policija, mladića još nekoliko puta udario nogom u glavu i tijelo. Sedmi maloljetnik je, prema sumnjama policije, cijeli događaj promatrao te ostale verbalno bodrio i poticao na napad.
Policija traži pomoć građana
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku.
Petoricu maloljetnika policija sumnjiči za kazneno djelo pokušaja ubojstva, šestog za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a sedmog za nasilničko ponašanje.
Nakon postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz mjere opreza. Moraju se javljati nadležnoj policijskoj postaji, a određena im je i privremena mjera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Policija je objavila i fotografiju napadnutog mladića, čiji identitet nisu još uspjeli potvrditi, te moli građane koji imaju korisne informacije da se jave policiji.
"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr", izvijestila je zagrebačka policija.