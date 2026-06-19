Mještanka Ogorja Donjeg tvrdi da godinama trpi buku i nered zbog trgovine, direktor odbacuje optužbe: "Sve inspekcije pokazale su da poslujemo zakonito"

Redakciji Dalmacije Danas javila se mještanka Ogorja Donjeg koja tvrdi da već godinama trpi ozbiljne probleme zbog trgovačkog obrta smještenog neposredno uz njezinu kuću.

Prema njezinim navodima, ispred trgovine se svakodnevno od jutarnjih sati pa sve do kasno navečer okuplja veći broj osoba koje konzumiraju alkohol, stvaraju buku i galamu te narušavaju javni red i mir. Tvrdi kako se nerijetko događaju i slučajevi obavljanja nužde na otvorenom prostoru u neposrednoj blizini kuća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Problem traje godinama. Gotovo svakodnevno zovemo policiju i obraćamo se nadležnim službama, ali pomaka nema. Situacija je postala nepodnošljiva", kaže čitateljica.

Osim problema s okupljanjima, navodi i kako trgovina, prema njezinim saznanjima, posluje bez sanitarnog čvora te da se voda za pranje ruku drži u kanti, zbog čega je, kako tvrdi, više puta obavijestila sanitarnu inspekciju i Državni inspektorat.

Prijave institucijama

Mještanka ističe da su tijekom godina podnesene brojne prijave policiji, sanitarnoj inspekciji i Državnom inspektoratu, no smatra da nadležne institucije nisu adekvatno reagirale.

Zbog dugotrajnog izostanka rješenja odlučila je svoj problem iznijeti u javnost te očekuje da se nadležne službe očituju o navodima i poduzetim mjerama.

Kontaktirali smo prozvanu trgovinu. Riječ je o trgovini Božo Market. Evo što su nam kazali.

"Prije svega želimo naglasiti kako društvo posluje dugi niz godina kao legalan gospodarski subjekt koji uredno ispunjava sve zakonske, tehničke, sanitarne i administrativne uvjete propisane za obavljanje djelatnosti trgovine. Smatramo važnim istaknuti da se u Vašem upitu iznose tvrdnje jedne osobe koje nisu potvrđene od strane nadležnih institucija te ne odražavaju stvarno stanje poslovanja niti stanje u neposrednoj blizini trgovine.

Koliko nam je poznato, navodi koji se godinama ponavljaju dolaze od iste osobe koja otvoreno iskazuje nezadovoljstvo postojanjem i radom trgovine. Tijekom godina policija je po prijavama više puta izlazila na teren, međutim prema našim saznanjima nije zatekla osobe koje bi konzumirale alkohol ispred trgovine niti je utvrđeno narušavanje javnog reda i mira u krugu objekta.

Također ističemo da tijekom poslovanja nismo zaprimili pritužbe drugih mještana vezane uz rad trgovine, buku, okupljanje osoba ili slične navode", stoji u odgovoru koji potpisuje Oliver Vuletić, direktor tvrtke Božo comerce.

Kazao nam je i da su tijekom godina dolazile inspekcije, ali i da trgovina zadovoljava sve sanitarne uvjete za obavljanje djelatnosti.

"Nadležne institucije tijekom godina redovito su obavljale nadzore u okviru svojih zakonskih ovlasti. Nijednim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti koje bi upućivale na nezakonito poslovanje društva ili neispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Smatramo da upravo višegodišnji nadzori i postupanja nadležnih tijela predstavljaju najbolji pokazatelj stvarnog stanja.

Objekt u potpunosti ispunjava sve zakonske i sanitarne uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Posebno odbacujemo tvrdnje da objekt nema odgovarajući sanitarni čvor. Društvo posjeduje sve potrebne uvjete za rad, a Nastavni zavod za javno zdravstvo redovito provodi kontrole sukladno propisima, uključujući uzorkovanja i druge sanitarne postupke", stoji dalje u odgovoru Vuletića. Dodaje da nadležna tijela nisu našla nikakve nepravilnosti.

Što s osobama koje piju u blizini trgovine?

Za kraj smo ga pitali kako planiraju riješiti problem okupljanja osoba i narušavanja kvalitete života stanovnika u neposrednoj blizini.

"Od samog početka poslovanja društvo je odgovorno pristupilo svakom potencijalnom problemu koji bi mogao utjecati na okolinu. Još u prvim godinama rada, u suradnji s policijom, poduzete su odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo zadržavanje osoba ispred trgovine i konzumiranje alkohola u neposrednoj blizini objekta. Navedeni problem riješen je prije više godina te se osobe koje konzumiraju alkohol ne okupljaju u krugu trgovine niti na prostoru kojim društvo upravlja.

Ako pojedinci nakon kupnje alkoholnih pića borave na drugim javnim površinama u mjestu, društvo nema zakonske ovlasti određivati gdje će se punoljetne osobe kretati ili okupljati izvan prostora trgovine. Za nadzor javnih površina, održavanje javnog reda i mira te postupanje prema osobama koje eventualno krše propise nadležne su institucije Republike Hrvatske.

Smatramo da je važno istaknuti kako su policijski službenici tijekom godina postupali po prijavama i izlazili na teren, pri čemu nisu utvrdili stanje kakvo se opisuje u predmetnim navodima. Također, ista osoba je u više navrata pred djelatnicima i drugim osobama izražavala namjeru da neće odustati od svojih aktivnosti dok trgovina ne prestane s radom. Upravo zbog toga smatramo da je riječ o dugogodišnjem osobnom neslaganju s radom trgovine, a ne o objektivnom prikazu stvarnog stanja na terenu.

Društvo će i nadalje nastaviti poslovati odgovorno, poštujući sve zakonske propise te surađivati sa svim nadležnim institucijama, kao što je činilo i do sada", kazao nam je direktor Vuletić.