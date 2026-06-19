Venecija razmatra drastično poskupljenje ulaznica za turiste, mogli bi plaćati i 50 eura

Prijedlog novog gradonačelnika Venecije, Simonea Venturinija, u vezi s mogućim značajnim povećanjem cijene ulaznice za jednodnevne izletnike u sjevernotalijanski grad kanala izazvao je raspravu.

„Ako trenutno iznosi između 5 i 10 eura, moj je prijedlog da se cijena poveća na između 30 i 50 eura određenim danima“, citirale su ga u petak novine Corriere della Sera.

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Venturini je na lokalnim izborima krajem svibnja pobijedio kao kandidat desnog centra, naslijedivši Luigija Brugnara, koji je desetljeće bio gradonačelnik grada.

Ove godine Venecija naplaćuje posjetiteljima s kratkim boravkom 10 eura za ulaznicu za ukupno 60 dana do kraja srpnja - čak i ako provode samo nekoliko sati na ulicama oko Trga svetog Marka i mosta Rialto. Oni koji rezerviraju najmanje tri dana unaprijed plaćaju 5 eura.

Cilj mjere je obuzdati masovni turizam, ali kritičari već neko vrijeme tvrde da trenutna cijena ulaznice malo odvraća ikoga od dolaska u Veneciju.

Tijekom izborne kampanje, Venturini je predložio povećanje cijene ulaznice određenim danima kada se očekuje posebno velik broj jednodnevnih izletnika.

Međutim, on nema ovlasti povećati cijenu ulaznice. Iako je cijena uvedena općinskim pravilnikom, gornja granica je određena nacionalnim zakonom. Venturini se stoga mora konzultirati s vladom u Rimu.

Stručnjak za ustavno pravo Ludovico Mazzarolli izrazio je pravne zabrinutosti u Corriere della Sera, rekavši da bi se naplaćivanje od 50 eura moglo protumačiti kao ograničenje slobode kretanja.