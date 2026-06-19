Pobjednica Eurosonga slučajno srela Đokovića u Grčkoj, njegova reakcija postala viralna

Bugarska pjevačica Dara, ovogodišnja pobjednica Eurosonga, doživjela je susret koji je u kratkom vremenu postao pravi hit na društvenim mrežama. Tijekom boravka u Grčkoj slučajno je srela tenisača Novaka Đokovića i njegovu kćer Taru, a opušteno druženje završilo je zajedničkim plesom uz pjesmu “Bangaranga”.

Riječ je o pjesmi s kojom je Dara ove godine Bugarskoj donijela povijesnu pobjedu na Eurosongu. Prema službenim eurovizijskim podacima, Bugarska je osvojila ukupno 516 bodova, a “Bangaranga” je pobijedila i kod žirija i kod publike.

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Susret koji je oduševio fanove

Kako pišu strani eurovizijski portali, Dara je Đokovića i njegovu kćer srela tijekom boravka u Grčkoj. Susret je bio spontan, a atmosfera se brzo pretvorila u veselo druženje uz prepoznatljivi eurovizijski hit.

Posebno je zanimljivo što je Tara Đoković već ranije pokazala koliko joj se pjesma sviđa. Novak je prije nekoliko tjedana na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj s kćeri pleše upravo uz “Bangarangu”, a video je tada izazvao brojne reakcije fanova.

“Bangaranga” prešla granice Eurosonga

Dara je nakon pobjede postala jedno od najtraženijih novih imena europske pop scene. Njezin nastup i pjesma nastavili su živjeti i nakon finala Eurosonga, a novi viralni trenutak s Đokovićem dodatno je pokazao koliko se pjesma proširila izvan eurovizijske publike.

Kada se u istom kadru nađu aktualna pobjednica Eurosonga, jedna od najvećih sportskih zvijezda svijeta i njegova kći, jasno je zašto je snimka odmah privukla toliku pozornost.