Milanović ugostio hrvatske plesne šampione: Medalje pljušte na svim natjecanjima

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas predstavnice Hrvatskog sportskog plesnog saveza te trenerice, sportske djelatnice, sportašice i sportaše okupljene u krovnoj organizaciji za sportski ples u Republici Hrvatskoj.

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Predsjednica Hrvatskog sportskog plesnog saveza Dragana Majcen i glavna tajnica Saveza Marina Kraševac Barišić upoznale su predsjednika Milanovića s aktivnostima Saveza među kojima su kao najvažnije istaknute: poticanje razvoja i promidžbe sportskog plesa Hrvatskoj, poticanje izobrazbe stručnih kadrova te unapređenje i omasovljenje sportskog plesa. Posebno su naglasile kako je hrvatski sportski ples izrazito uspješan na međunarodnim natjecanjima.

Na Svjetskom prvenstvu u umjetničkim plesnim disciplinama, održanom u prosincu 2025. godine u Mađarskoj, Hrvatska je osvojila 34 medalje, a na Europskom prvenstvu u umjetničkim plesnim disciplinama, održanom u Novom Sadu u svibnju ove godine, hrvatski predstavnici osvojili su 32 medalje. Tijekom susreta predsjedniku Milanović predstavljeni su sportaši i sportašice koji su se natjecali i osvojili medalje.

Od svoga osnutka 1992. godine, Savez skrbi o razvoju i unapređenju sportskog plesa u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je preko 1300 registriranih sportskih plesača i plesačica koji se natječu u više disciplina i stilova, rekle su predstavnice Hrvatskog sportskog plesnog saveza.

U Uredu predsjednika Republike bile su sportašice i sportaši Nathalie Nujster, Patricija Kršić, Stefani Hrman, Vedran Sraga, Paula Hude, Dora Šašić, Šimun Kovačević, Dorotea Domović, Paola Les, Roko Šašić, Greta Teskera, Lucijan Hrvaćanin, Ena Bukal, Lana Ljuboja, Lana Brčić, Emily Jakominić, Klara Šimić, Katia Milić, Ema Sara Matošević, Benjamin Talan, Szofia Juršić, Matea Troha, Nika Brčić, Mila Zdjelar, Lara Čop, Marta Ivančić, Ramona Ivanda, Ani Vrkić, Petra Ivanović, Tia Kondić i Ema Ivanović te trenerice i sportske djelatnice Marija Španja, Snježana Lilek, Ivana Domazet, Jasminka Zajec, Tamara Despot i Dijana Karuza.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.