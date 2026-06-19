Brighton poslao novu milijunsku ponudu za Luku Vuškovića, Tottenham i dalje ne popušta

Engleski prvoligaš Brighton & Hove Albion poslao je novu ponudu za hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića vrijednu 45 milijuna funti, odnosno oko 52 milijuna eura, objavio je talijanski novinar Fabrizio Romano. Prema istim informacijama, Tottenham Hotspur već je odbio dvije prethodne ponude za 19-godišnjeg stopera, što pokazuje koliko ga cijeni u svojim dugoročnim planovima.

Vušković je iza sebe imao iznimno uspješnu sezonu na posudbi u Hamburger SV-u, gdje je potvrdio status jednog od najperspektivnijih mladih braniča u Europi. Iako još uvijek nije službeno debitirao u natjecateljskoj utakmici za Tottenham, tijekom posljednjih godina stjecao je iskustvo kroz posudbe u belgijskom Westerlu i poljskom Radomiaku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton submit new official bid to Spurs for Luka Vušković. Understand proposal worth £45m package add-ons included. Tottenham to decide soon on Croatian CB future after two bids already rejected. pic.twitter.com/lqBQJFc9Aq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

U londonski klub stigao je iz Hajduka prošlog ljeta, nakon što je transfer dogovoren još 2023. godine za odštetu od 11 milijuna eura. Zbog dobnih ograničenja i pravila međunarodnih transfera, hrvatski stoper tada se nije mogao odmah priključiti Tottenhamu.

Posebno impresivna bila je njegova prošla sezona u Njemačkoj. U 30 nastupa za HSV u svim natjecanjima postigao je čak šest pogodaka, što je izniman učinak za igrača njegove pozicije. Njegove odlične predstave donijele su mu mjesto u idealnoj momčadi sezone njemačke druge lige, a interes za njegove usluge naglo je porastao.

Osim Brightona, mediji navode kako Vuškovića prate i neki od najvećih europskih klubova, među kojima su Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus i Bayern München.

Iako još čeka službeni natjecateljski debi za Tottenham, Vušković je već ostavio snažan dojam u dresu Spursa. Jedini nastup za prvu momčad upisao je u predsezonskoj prijateljskoj utakmici protiv Readinga, kada je za samo osam minuta na terenu postigao pogodak i asistirao suigraču.

Hoće li Tottenham ovog ljeta popustiti pred sve većim interesom europskih klubova ili će Vušković dobiti priliku dokazati se u Premier ligi, ostaje jedno od zanimljivijih pitanja nadolazećeg prijelaznog roka.