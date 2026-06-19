Legendarni Milivoj Bebić nakon poraza Jadrana: "Ništa nije gotovo"

Jadran je na Zvončacu poražen u drugoj utakmici finalne serije hrvatskog prvenstva te je Mladost tako udvostručila prednost nad splitskim klubom.
Za komentar smo zamolili Milivoja Bebića, jednu od najvećih legendi hrvatskog i splitskog vaterpolaZa komentar smo zamolili Milivoja Bebića, jednu od najvećih legendi hrvatskog i splitskog vaterpola. „Što je Maradona u nogometu, to je naš Beba u vaterpolu“, znaju reći Splićani za osvajača olimpijskih i svjetskih zlata.
"Mladost je bila bolja, to se vidjelo već početkom treće četvrtine kada je otišla na tri pogotka prednosti. No, još ništa nije gotovo. Ovo je finalna serija i igra se dalje", rekao nam je Milivoj Bebić.
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