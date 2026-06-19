Šok na Svjetskom prvenstvu: Zvijezdi reprezentacije će suditi za silovanje, stigla prva reakcija

Achraf Hakimi, koji je trenutno s reprezentacijom Maroka na Svjetskom prvenstvu, naći će se pred sudom u Francuskoj zbog optužbi za silovanje.

Igrač PSG-a od početka odbacuje sve optužbe, a nakon najnovije odluke suda poručio je kako jedva čeka početak suđenja kako bi, kako kaže, napokon mogao iznijeti svoju stranu priče, piše France 24.

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Slučaj datira iz veljače 2023. godine, kada je tada 24-godišnja žena prijavila policiji da ju je Hakimi silovao u svom domu nedaleko od Pariza.

Prema njezinim tvrdnjama, upoznali su se putem Instagrama, nakon čega je otišla u njegovu kuću taksijem koji je navodno organizirao sam nogometaš. Tužiteljica tvrdi da ju je Hakimi ljubio i dirao bez njezina pristanka te potom silovao. Navela je da ga je uspjela odgurnuti i poslati poruku prijateljici koja je došla po nju, prenosi Gol.hr.

Hakimi tijekom cijelog postupka negira optužbe. Njegova odvjetnica Fanny Colin poručila je da odluka suda ne znači da je njezin klijent kriv te da ostaje pri svojoj obrani, prenosi Gol.hr.

S druge strane, odvjetnica tužiteljice Rachel-Flore Pardo istaknula je kako je odluka suda njezinoj klijentici donijela "olakšanje i nadu". Žena koja je podnijela prijavu nedavno je prvi put javno progovorila za francuski Mediapart pod pseudonimom Jeanne.

"Želim suđenje kako bih mogla biti saslušana. Želim objasniti što se dogodilo. Želim da mi ljudi vjeruju", poručila je.

Datum početka suđenja još nije određen.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026