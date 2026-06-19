UŽIVO Jadran na Zvončacu lovi pobjedu, pogledajte atmosferu

Split je večeras središte hrvatskog vaterpola. Na otvorenom bazenu Zvončac igra se druga utakmica finalne serije za naslov prvaka države, a domaći Jadran traži povratak nakon poraza u Zagrebu.

Mladost je prije tjedan dana slavila 19:14 i povela 1:0 u seriji, no veći dio susreta bio je znatno izjednačeniji nego što sugerira konačan rezultat. Splitska publika sada očekuje odgovor svoje momčadi i novu veliku večer na Zvončacu, dok Zagrepčani imaju priliku napraviti još jedan korak prema naslovu prvaka Hrvatske.

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Jadan će pod vodstvom Jure Marelje povesti kapetan Zvonimir Butić, uz reprezentativnog vratara Marka Bijača te iskusne Lorena Fatovića i Jerka Marinića Kragića. U sastavu splitske momčadi još su Dušan Matković, Toni Radan, Duje Pejković, Mislav Ćurković, Ivan Domagoj Zović, Marcus Julian Berehulak, Toni Josef Nemet, Antonio Dužević, Martin Čelar i Nardo Skejić.

S druge strane, Mladost koju vodi Igor Hrestak predvodi kapetan Konstantin Vukičević, a među glavnim adutima Zagrepčana su Ivan Marcelić, Franko Lazić, Luka Bukić, Ivan Buljubašić i Marko Radulović. U sastavu su još Andrija Bašić, Viktor Tončinić, Matias Biljaka, Josip Nagaev, Ante Vrlić, Mauro Ivan Kharkov, Luka Čubranić i Luka Lončar.

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19:03 Radulović zabija, 7:5 je za Mladost.

19:00 Zvonimir Butić vraća Jadran u život, ali ne zadugo. 6:5 i ponovno vodi Mladost golom Nagaeva.

18:56 Izjednačio je Mislav Ćurković.

18:54 Mladost je povela, Nagaev zabija. Na Zvončacu je trenutno 3:4.

18:50 Počela je druga četvrtina.

18:45 Izjednačila je Mladost. Bukić ponovno precizan.

18:43 Luka Bukić zabija. Smanjila je Mladost na 3:2.

18:42 Pogledajte atmosferu na Zvončacu, publika je lijepo popunila tribine.

18:40 Zabija i Loren Fatović. Jadran vodi 3:1 na sredini prve četvrtine.

18:38 Matković ponovno zabija. Jadran vodi 2:1.

18:36 Jadran je izjednačio. Matković zabija.

18:35 Mladost vodi. Josip Vrlić je zabio

18:33 Počela je utakmica na Zvončacu.