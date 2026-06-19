Jadran izgubio od Mladosti na Zvončacu

Jadran je izgubio od zagrebačke Mladosti na Zvončacu 12:17 u drugoj utakmici finalne serije hrvatskog prvenstva.

Mladost je prije tjedan dana slavila u Zagrebu, a sada su u Splitu udvostručili prednost. Jadranu će biti potrebna pobjeda u Zagrebu 25. lipnja kako bi se vratili u igru za prvaka.

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Jadran je pod vodstvom Jure Marelje poveo kapetan Zvonimir Butić, uz reprezentativnog vratara Marka Bijača te iskusne Lorena Fatovića i Jerka Marinića Kragića. U sastavu splitske momčadi još su Dušan Matković, Toni Radan, Duje Pejković, Mislav Ćurković, Ivan Domagoj Zović, Marcus Julian Berehulak, Toni Josef Nemet, Antonio Dužević, Martin Čelar i Nardo Skejić.

UTAKMICU STE MOGLI PRATITI UŽIVO NA DALMACIJI DANAS

19:45 Butić ponovno zabija. Šesti gol kapetana Jadrana. 17:12.

19:44 Franko Lazić zabija za 17:11. Mladost dominira u završnici.

19:40 Radulović ponovno precizan. Jadran na Zvončacu gubi 16:11.

19:39 Lončar zabija. 15:11 vodi zagrebački klub.

19:37 Podiže mladost prednost na 14:11. Bit će teško uloviti razliku, još pet minuta traje utakmica.

19:36 Marcelić brani, Mladost ide u kontru.

19:35 Radulović ponovno precizan. 13:11 vodi Mladost.

19:33 Radulović precizan iz peterca. Ponovno vodi Mladost.12:11 za Zagrepčane.

19:32 Počela je zadnja četvrtina, pred nama je osam minuta odluke.

19:30 Kraj je treće četvrtine. Ostaje 11:11. Podsjetimo, finalna serija se igra na tri pobjede pa ćemo, ukoliko Jadran večeras pobijedi, sigurno gledati i četvrtu utakmicu u Splitu. Planirana je za 28. lipnja.

19:23 Butića je baš krenulo večeras. Zabija peti put za izjednačenje. 11:11.

19:22 Vrlić zabija za 11:10. Bit će neizvjesno do kraja treće četvrtine.

19:21 Izjednačio je Jadran. Strijelc je Marcus Berehulak. 10:10 na Zvončacu.

19:19 Bijač brani peterac. Jadran iz kontre smanjuje na 10:9. Strijelac je Zvonimir Butić koji zabija svoj četvrti pogodak na utakmici.

19:18 Prvi gol Jadranovog Duje Pejkovića večeras. Smanjio je na 10:8.

19:16 Radulović podiže prednost Mladosti na 10:7.

19:14 Bašić zabija na početku treće četvrtine. Mladost ima dva gola prednosti. 9:7.

19:08 Kraj je druge četvrtine.

19:07 Nagaev vraća Mladost u prednost. 7:6.

19:06 Butić je precizan iz peterca. 7:7 je na Zvončacu pred kraj druge četvrtine.

19:04 Zabija Butić i smanjuje zaostatak. 7:6 je za Mladost. Publika na Zvončacu je jako vatrena danas, čuju se negodovanja i dobacivanja sucu.

19:03 Radulović zabija, 7:5 je za Mladost.

19:00 Zvonimir Butić vraća Jadran u život, ali ne zadugo. 6:5 i ponovno vodi Mladost golom Nagaeva.

18:56 Izjednačio je Mislav Ćurković.

18:54 Mladost je povela, Nagaev zabija. Na Zvončacu je trenutno 3:4.

18:50 Počela je druga četvrtina.

18:45 Izjednačila je Mladost. Bukić ponovno precizan.

18:43 Luka Bukić zabija. Smanjila je Mladost na 3:2.

18:42 Pogledajte atmosferu na Zvončacu, publika je lijepo popunila tribine.

18:40 Zabija i Loren Fatović. Jadran vodi 3:1 na sredini prve četvrtine.

18:38 Matković ponovno zabija. Jadran vodi 2:1.

18:36 Jadran je izjednačio. Matković zabija.

18:35 Mladost vodi. Josip Vrlić je zabio

18:33 Počela je utakmica na Zvončacu.