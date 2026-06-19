Nastavlja se potraga za osmogodišnjakom nestalim u Dravi

Nastavlja se potraga za osmogodišnjakom koji je u srijedu popodne nestao u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu je 80-ak pripadnika svih žurnih službi koji pretražuju korito rijeke i obje obale.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlili detalji nesreće, piše HRT.

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- Da su ih roditelji pustili da se idu prijatelju igrati, pritom prijatelja nije bilo doma. Onda su otišli na igralište i rekli, hajde, idemo se prošetati na Dravu. Došli su tu i mali Dino se htio okupati. Damjan mu je govorio nemoj, nemoj, nemoj, tata će vikati. Ušao je u vodu i Drava ga je povukla. Od tada ga više nisu vidjeli, rekao je Nikola Kovačić, bratić nestalog dječaka.