Gužve u splitskoj trajektnoj luci: Mnogi putnici ostali bez ukrcaja za Brač

Velike gužve zabilježene su večeras u trajektnoj luci u Splitu, gdje se velik broj putnika nije uspio ukrcati na trajekt za Supetar. Svi su očito željeli iskoristiti pogodnosti produženog vikenda, ali nažalost za odmor će trebati još malo pričekati.

Prema informacijama s terena, trajekt Hrvat, koji je plovio prema Braču, bio je popunjen do posljednjeg mjesta. Zbog velikog interesa i pojačanog prometa, brojni putnici ostali su na obali čekajući sljedeću mogućnost prijevoza.

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Na fotografijama iz trajektne luke vide se deseci putnika s automobilima koji su nakon zatvaranja ukrcaja ostali u luci, dok je trajekt isplovio prema Supetru.

Prema posljednjim informacijama, kako bi se rasteretila situacija i prevezli svi putnici, trebala bi biti uvedena izvanredna linija trajektom Tin Ujević.

Očekuje se da će dodatna linija pomoći u prijevozu putnika koji večeras nisu uspjeli doći do Brača, a više informacija trebalo bi biti poznato uskoro.